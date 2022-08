Venerdì 2 settembre, su Canale 5, andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale con la soap tv Terra Amara. Secondo le anticipazioni, dopo l'ennesimo agguato teso da Demir a Yilmaz e Fekeli, quest'ultimo deciderà di incontrare Hunkar per stabilire una sorta di tregua tra le due famiglie. Intanto proprio Demir e Zuleyha incontreranno Yilmaz a una festa di fidanzamento a cui tutti e tre verranno invitati. Gli sguardi tra i due innamorati scateneranno Yaman, che farà una scenata di gelosia alla moglie.

Fekeli scampa all'esplosione e va a parlare con Hunkar: anticipazioni Terra amara

Terra amara continua a macinare successo nel pomeriggio di Canale 5. Le vicende legate all'amore contrastato tra Yilmaz e Zuleyha continuano ad appassionare il pubblico, che segue con sempre maggior interesse questa nuova Serie TV turca. Anche l'episodio che chiuderà la corrente settimana di programmazione sarà ricco di colpi di scena. Tutto riprenderà dal momento in cui si verrà a sapere che Yilmaz e Fekeli sono scampati all'agguato teso loro da Demir e Cengaver. Questi ultimi, infatti, hanno fatto esplodere un capannone, convinti che i loro rivali fossero all'interno. Purtroppo per loro Yilmaz e Fekeli riusciranno a uscire dal capannone poco prima che esploda.

A questo punto Fekeli andrà a trovare Hunkar e dal loro dialogo si intuirà che la morte del padre di Demir non è avvenuta come tutti credono. I fan della soap, sino a questo momento, sanno solo che Fekeli ha passato vent'anni in carcere per l'assassinio dell'uomo, ma evidentemente c'è ancora molto da scoprire sulla vicenda.

Demir geloso di Yilmaz, fa una scenata a Zuleyha

In Terra amara anche Demir e Cengaver verranno a sapere che il piano per uccidere Yilmaz e Fekeli non è andato a buon fine. Nel corso dell'episodio in onda il 2 settembre, Demir e Zuleyha incontreranno Yilmaz a una festa di fidanzamento a cui tutti e tre verranno invitati. Tra Zuleyha e il figlioccio di Fekeli ci sarà un gioco di sguardi che scatenerà la gelosia di Demir, che farà una scenata alla moglie, convinto che la donna sia ancora innamorata di Yilmaz.

Hunkar e Fekeli propongono una tregua tra Demir e Yilmaz: spoiler del 2 settembre

Sempre secondo le anticipazioni su questo nuovo episodio di Terra amara, si viene a sapere che Fekeli e Hunkar si ritroveranno di nuovo a parlare. Questa volta cercheranno di trovare un compromesso per far finire la guerra tra i loro rispettivi figli. Una sorta di tregua in buona sostanza. Peccato che Demir non sembrerà disposto a rinunciare alla sua vendetta. Nel frattempo Gaffur non saprà come uscire dal guaio in cui si è cacciato, visto che dovrà nascondere alla famiglia Yaman che Gulten è andata a lavorare a casa si Yilmaz e Fekeli.