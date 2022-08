Continuano su Canale 5 gli appuntamenti con la soap turca Terra Amara. Nuovi avvincenti risvolti attendono i telespettatori. Entrando nel dettaglio su ciò che accadrà nelle prossime puntate, le anticipazioni svelano che Ali Rahmet Fekeli vorrà vendicarsi di Demir e di sua madre. Durante gli scorsi appuntamenti andati in onda, è sbocciata un'amicizia tra Yilmaz e Fekeli. I due si sono conosciuti in carcere e quando Ali ha scoperto che Akkaya ha un conto in sospeso con gli Yaman, ne è rimasto abbastanza turbato. Una volta uscito dal carcere, Fekeli è tornato Çukurova per aiutare l'amico a vendicarsi degli Yaman.

Per sviare tutti i sospetti di Demir, Ali fingerà di essere deceduto.

Anticipazioni Terra Amara, puntate turche: Demir svolge delle indagini su Yilmaz

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Fekeli prenderà Yilmaz sotto la sua ala protettiva, facendolo diventare il suo figlioccio. Ali non si limiterà a proteggere il giovane, ma regalerà ad Akkaya una fabbrica tessile molto importante, in modo tale da far diventare l'amico un ricco imprenditore. Demir andrà su tutte le furie quando scoprirà che il suo nemico è diventato una persona potente e influente in paese. Il figlio di Hunkar inizierà a sospettare che dietro questo cambiamento così repentino dello stato sociale di Yilmaz ci sia qualcuno che lo abbia aiutato.

Il marito di Zuleyha inizierà così a indagare per capire chi si sia prodigato ad aiutare il suo acerrimo nemico

Demir chiederà a Cengaver i registri degli uomini più potenti del posto e quello che scoprirà non gli piacerà affatto. Nel registro, infatti, apparirà il nome di Rahmet Fekeli, che per Demir non sarà affatto un nome sconosciuto.

Ali infatti è l'uomo che è stato accusato circa vent'anni prima dell'omicidio del padre di Demir e per tale ragione è finito in carcere. Yaman sarà sconvolto dopo aver letto il nome dell'assassino di suo padre e i suoi sospetti cresceranno sempre di più. Fekeli però, proprio quel giorno, studierà un piano per far si che sul giornale venga pubblicato un suo finto necrologio.

Spoiler Terra Amata, trame Turchia: Hünkar turbata dalla morte di Fekeli

In paese tutti verranno a conoscenza della morte di Fekeli. Demir si rasserenerà quando apprenderà che è deceduto. Facendo finta di essere morto, Fekeli potrà aiutare in maniera migliore Yilmaz a vendicarsi degli Yaman. Se da un lato la finta morte di Ali tranquillizzerà Demir, lo stesso non accadrà per sua madre. La perfida Hünkar si mostrerà molto turbata non appena apprenderà quanto è accaduto a Fekeli. La donna, però, cercherà in ogni modo di camuffare il suo stato d'animo davanti al figlio.