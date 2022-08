Non si placano le chiacchiere sulla cena che Davide Donadei e Roberta Di Padua hanno fatto l'altra sera in un locale di Napoli. Col passare delle ore, infatti, emergono nuove indiscrezioni sul motivo che ha spinto l'ex tronista di Uomini & Donne a rivedere la romana a un mese di distanza dalla rottura con Chiara Rabbi. A Deianira, che sostiene che ci sarebbe stata della passione tra lui e la dama del Trono Over, il ragazzo ha risposto negando tutto e pubblicando le chat che dimostrerebbero il rispetto che ha sempre avuto nei confronti dell'ex fidanzata.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Deianira Marzano è stata la prima a diffondere la foto che alcuni curiosi hanno scattato a Davide e Roberta l'altra sera in una pizzeria di Napoli. L'influencer si è fatta portavoce di un pensiero che molti fan di U&D condividono, ovvero che il tronista non ci avrebbe messo tanto a voltare pagina in amore dopo la rottura con la storica fidanzata Chiara.

Tra le tante segnalazioni che le sono arrivate tra il 29 e il 30 agosto, l'esperta di Gossip ha scelto quelle che ha ritenuto più credibili per aggiornare i follower su un rumor che diventa sempre più appassionante col passare delle ore.

Dopo aver documentato con immagini e racconti la cena tra Donadei e Di Padua, Deianira ha spostato l'attenzione su quello che potrebbe essere accaduto tra loro dopo la paparazzata, ovvero la notte scorsa.

Segnalazioni sui personaggi di U&D

Ancor prima che Davide decidesse di esprimersi sul gossip che sta impazzando sul suo conto, Deianira ha tuonato: "Roberta ha chiuso i commenti e lui fa vedere che è solo nella suite, ma sicuramente c'è lei nascosta dietro. Che disagio".

L'influencer, poi, ha ricordato al popolo del web che quando entrambi i protagonisti di questa storia partecipavano a U&D, Di Padua non ha mai nascosto di provare un certo interesse (anche solo fisico) per il giovane tronista.

"Ora ci è riuscita, quando lui stava con Chiara gli scriveva" ha proseguito Marzano nella ricostruzione di quello che sarebbe accaduto tra i due negli ultimi mesi.

Terminata la relazione con Rabbi, il pugliese si sarebbe accordato con la dama per un incontro in "terra neutra".

"Si sono visti a Napoli e hanno passato la notte insieme" ha detto ancora Deianira sempre sui social network.

Le spiegazioni del volto di U&D

Se Roberta per ora preferisce non esporsi in nessun modo per commentare il gossip che l'ha travolta, Davide ci ha tenuto a mettere qualche puntino sulle i dopo aver saputo cosa si sta dicendo e scrivendo sul suo conto.

Prima di rientrare in Puglia, il giovane ha pubblicato parte dei messaggi che si è scambiato con Di Padua su Instagram nel periodo in cui era fidanzato con Chiara.

"Non ci sono state mancanze di rispetto, ci scrivevamo solo per gli auguri. Poi il 29 luglio ho ufficializzato la rottura e lei mi ha scritto per darmi forza, come hanno fatto tante altre persone", ha spiegato l'ex tronista di U&D in alcuni video.

Donadei, però, ha anche aggiunto che è single da più di un mese e quindi è libero di frequentare chi vuole: "Ci siamo sentiti e abbiamo deciso di andare a mangiare una pizza insieme.

Se avessi voluto, non mi sarei fatto beccare".

Dopo aver smentito le voci che lo volevano in contatto telefonico con Roberta durante la relazione con Chiara, Davide ha lasciato intendere di aver cenato con la dama solo per parlare e che tra loro non sarebbe accaduto nulla di passionale o sentimentale.

"Non voglio fare la guerra, quindi basta così", ha concluso il ragazzo.