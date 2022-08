Tante sorprese saranno presenti nel corso delle puntate di Terra Amara previste dal 16 al 19 agosto su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, ambientato in Turchia, segnalano che Gaffur deciderà di incatenare la sorella Gulten Taskin in una stalla. Cengaver Cimen, invece, sfiderà Yilmaz Akkaya a duello.

Terra Amara, anticipazioni: Cengaver sfida Yilmaz a duello

Le anticipazioni di Terra Amara sulle prossime puntate rivelano che Demir raggiungerà la madre in clinica. Hunkar gli stringerà forte la mano, dopo essere uscita dalla sala operatoria. La donna, infatti, vorrà comunicargli che riesce ancora sentirlo parlare.

Anche Fekeli si recherà in ospedale per fare una visita di cortesia alla signora Yaman e l'uomo le ricorderà l'amore che li unisce da tanto tempo.

Nel frattempo Cengaver incontrerà Yilmaz (Uğur Güneş), che credeva morto per mano di Demir (Murat Ünalmış). L'uomo sfiderà il protagonista a duello, che riuscirà a difendersi brillantemente da Cimen nonostante sia disarmato. In questo frangente il figlioccio di Fekeli racconterà a Cengaver una verità per lui inaspettata.

Gulten incatenata in una stalla dal fratello

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Gaffur porterà del cibo a Gulten (Selin Genç), dopo averla incatenata in una stalla in mezzo alla campagna. Il capomastro, infatti, avrà intenzione di punire la sorella per essersi innamorata di Yilmaz.

Saniye, a questo punto, cercherà di liberare la cognata, ma senza riuscirci.

Cengaver, intanto, si recherà alla fabbrica tessile di Yilmaz con intenzioni bellicose. L'uomo, infatti, avrà intenzione di ucciderlo, ma lui riuscirà a fargli capire che Demir non è l'uomo integerrimo che crede.

Akkaya riesce a liberare la domestica

In ospedale le condizioni di Hunkar miglioreranno, tanto che i sanitari le permetteranno di far ritorno a casa, dove trascorrerà una lunga convalescenza accudita dai suoi cari. La matrona scoprirà che Zuleyha (Hilal Altınbilek) è stata segretata nella sua stanza dal marito, che confiderà di averlo fatto in quanto temeva che fuggisse insieme a suo figlio.

Nazire, intanto, si recherà da Yilmaz per informarlo che Gulten è stata incatenata in una stalla dal fratello. Il protagonista, a questo punto, correrà a salvare la domestica. Alla fine Akkaya riuscirà agevolmente a liberare la Taskin dalle catene per poi proporle di trasferirsi da lui nella tenuta di Fekeli.