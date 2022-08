Guai in vista per Gulten nelle prossime puntate di Terra Amara. Le anticipazioni della soap che provengono dalla Turchia svelano che la domestica si metterà ancora una volta nei guai per via dei sentimenti che prova nei confronti di Yilmaz. La donna infatti, avendo saputo che il fratello lo sta cercando per fargli del male, lo avvertirà del pericolo che sta correndo. Gaffur però scoprirà cosa ha fatto Gulten e la legherà senza cibo né acqua nelle stalle degli Yaman. Yilmaz riuscirà a liberarla, ma lei tornerà in casa promettendo che dimenticherà il giovane Akkaya.

Gaffur sulle tracce di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Le trame della soap stanno appassionando il pubblico italiano e prossimamente si concentreranno sulla figura di Gulten, che già ha salvato Yilmaz curandolo dopo lo scontro a fuoco con Demir. Dopo che Hunkar ha rischiato la vita in seguito all'ennesimo scontro tra Demir e Yilmaz, il giovane Yaman deciderà di non dire al suo capomastro che a esplodere il colpo che ha preso in pieno petto la madre è stato proprio Akkaya.

Gaffur, però, intuirà che Yilmaz è implicato nella questione e farà di tutto per trovarlo. Capendo che l'uomo che ama è in serio pericolo, Gulten correrà da Yilmaz per informarlo che il fratello è sulle sue tracce.

Il fratello della ragazza però scoprirà l'ennesimo intrigo in cui la ragazza è coinvolta, già esasperato per aver trovato tra le cose della sorella un biglietto di Zuleyha da consegnare a Yilmaz, la prenderà e la rinchiuderà nelle stalle dove si trovano le mucche senza darne né cibo né acqua da bere.

Yilmaz libera Gulten

Saniye, preoccupata per la cognata, chiederà al marito di avere le chiavi per liberare Gulten, ma Gaffur si rifiuterà e per di più avrà con la moglie un nuovo scontro molto duro.

Il capomastro preciserà alla moglie che Gulten potrà riavere la sua libertà solo se deciderà di dimenticare per sempre Yilmaz, cancellandolo dalla sua vita. Nel frattempo Nazire, preoccupata per la giovane domestica, deciderà di informare Yilmaz di quello che sta accadendo e lui riuscirà senza problemi a entrare nella stalla liberando dalle catene Gulten.

Yilmaz offrirà il suo aiuto a Gulten invitandola a rifugiarsi presso la grande villa di Fekeli, che sta fornendo ospitalità anche a lui. Gulten rifiuterà l'allettante offerta, sebbene sia innamorata di Yilmaz. La sua decisione sarà legata principalmente alla volontà di non lasciare da sola con Gaffur la cognata Saniye. Gulten così farà rientro in casa e chiederà scusa al fratello promettendogli che da quel momento in poi non nominerà né penserà più a Yilmaz. Riuscirà la giovane a mantenere fede alla sua promessa dimenticando il suo amore? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.