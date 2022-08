Nelle puntate americane di Beautiful Finn ritrova Steffy e si baciano in un'atmosfera da sogno. Le anticipazioni ufficiali della soap danno questa notizia con un video postato sul profilo Twitter di Bold and the Beautiful, che ha ricevuto migliaia di commenti da parte degli affezionati telespettatori. Ma come si arriverà a questo e, soprattutto, come farà Finn a scappare dalla clinica nella quale è sorvegliato a vista da Sheila e da Mike?

Beautiful, spoiler americani: Finn riesce a fuggire

Nelle scorse puntate andate in onda sulla CBS, Finn si è svegliato dal coma e la prima persona che ha visto è stata sua madre Sheila.

Ancora confuso e stordito, di certo non immaginava cosa potesse essere successo nel frattempo. Solo con il passare dei giorni, il giovane medico ha capito quanto Sheila fosse pericolosa. Non solo è stata lei a ridurlo in quelle condizioni, ma è anche fuggita dal carcere grazie all'aiuto di Mike.

Finn non ha perso tempo e ha progettato un piano per scappare. E così, negli episodi di Beautiful, Sheila ha colpito Finn con una siringa per metterlo al tappeto, ma non ha fatto i conti con la volontà di rivalsa del figlio. Con un'abile mossa, Finnegan è riuscito a scappare da quella tetra clinica, mettendosi sulle tracce di Steffy, la donna che ama.

Beautiful, nuove puntate Usa: Steffy prega per Finn

Convinta che il marito sia morto, nelle scorse puntate di Beautiful, Steffy si è fatta ricoverare in un istituto psichiatrico a Monaco per cercare di riprendere in mano la sua vita. A pezzi e in abito nero, i telespettatori americani l'hanno vista pregare in chiesa ricordando Finn, tentando di accettare il fatto che sia vedova.

Tuttavia, alcuni segni premonitori le hanno fatto intuire che la realtà è ben diversa da quel che poteva immaginare. Ebbene sì, perché Finn è riuscito a scoprire dove si trova Steffy e non ha perso tempo per raggiungerla, gridando il suo nome con disperazione.

Beautiful, prossimi episodi: Finn e Steffy finalmente insieme (Video)

L'abbraccio tra Steffy e Finn, disperato e pieno d'amore, ha fatto commuovere il pubblico americano. I loro sguardi si sono incrociati, increduli e carichi di sentimento. Ora sono di nuovo insieme ed è questo quello che conta. Ma attenzione, perché l'incubo non è finito.

We’ve got a one way ticket to #SinnNation! ✈️ Who’s ready for this reunion? 👏 #BoldandBeautiful is new this week on @CBS. Watch the latest episodes on @paramountplus. pic.twitter.com/ux6QdZcXyw — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 1, 2022

Ebbene sì, perché nelle puntate americane di Beautiful, Bill ha trovato Li viva, mentre tutti pensavano che fosse stata uccisa da Sheila.

A nulla è valsa la loro corsa per fermarla, dato che la furba Carter aveva già un piano per fuggire di nuovo, aiutata da Mike e da Deacon. Una donna pericolosa e pronta a tutto è a piede libero: Steffy e Finn devono tenere gli occhi aperti.