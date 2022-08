Sono numerosi gli spettatori italiani della soap opera turca Terra amara, che si chiedono in che modo di concluderà la quarta e ultima stagione. Dalle anticipazioni si evince che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) dopo la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) convolerà a nozze con il secondo marito Hakan Gumusoglu (İbrahim Çelikkol), un azionista della Yaman Holding che purtroppo perderà anche la vita. La protagonista dello sceneggiato dopo essere rimasta vedova ancora una volta si vendicherà, facendo finire dietro le sbarre del carcere gli assassini Betul Arcan (Ilayda Cevik) e Abdulkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Anticipazioni turche, Terra amara: Betul decisa a mettere fine all’esistenza di Zuleyha

Nel corso dei futuri episodi in programmazione su Canale 5, precisamente in quelli riguardanti l’ultimo capitolo della telenovela, Zuleyha a seguito della scomparsa del malvagio Demir che verrà ucciso da uno scagnozzo di Abdulkadir, ritroverà la serenità al fianco di Hakan: nonostante ciò non mancheranno incomprensioni nella coppia, visto che la fanciulla dirà al nuovo marito di non sapere se ricambia i suoi sentimenti.

Intanto Betul, la figlia di Sermin, con la complicità di Abdulkarim sarà decisa a mettere fine all’esistenza Zuleyha, proprio quando Hakan raggiungerà l’amata per dirle di volersi trasferire in un’altra città per lasciarsi alle spalle la loro relazione: a interrompere la conversazione tra i due ci penserà Betul, che cercherà di colpire con la sua arma da fuoco la nemica dopo essersi nascosta tra le piante.

Hakan non appena si renderà conto del pericolo farà da scudo con il suo corpo alla moglie, venendo assassinato.

Vahap e Abdulkadir muoiono, Zuleyha rimane a Cukurova con i figli

Zuleyha in preda allo sconforto totale prometterà di farla pagare ai responsabili della morte del marito, avviando subito le ricerche con l’obiettivo di assicurarli alla giustizia: la fanciulla riuscirà nel suo intento, dato che farà arrestare Beutl e Abdulkadir nell’istante in cui saranno intenti ad attraversare il confine per recarsi ad Aleppo, in Siria.

A questo punto Zuleyha inizierà ad organizzare le nozze di Fikret e Zeynep: lo spietato Vahap approfitterà del lieto evento per vendicare l’arresto del fratello Abdulkarim.

A evitare una tragedia durante il matrimonio ci penserà Adnan, il figlio di Zuleyha e del defunto Yilmaz, mentre Vahap dopo essere stato arrestato verrà condotto in un ospedale psichiatrico.

A seguito di un salto temporale Zuleyha rimarrà a Cukurova insieme ai suoi figli, invece Vahap morirà dopo aver tentato la fuga. Anche Abdulkadir passerà a miglior vita, ma durante una rissa in carcere.