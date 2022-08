La serie televisiva turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) continua ad andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:35 circa. Nelle prossime puntate in programmazione sul piccolo schermo, i due storici amici fraterni Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), dopo aver finto di litigare animatamente, attenteranno alla vita di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), architettando per loro una trappola mortale.

Trame turche, Terra amara: Demir e Cengaver inscenano un finto litigio, Yilmaz fa una proposta all’amico del rivale

Le anticipazioni turche dello sceneggiato, riguardanti ciò che succederà nei nuovi episodi trasmessi su Canale 5, raccontano che Fekeli sbaglierà una delle sue mosse. Infatti, dopo aver fatto credere a Hunkar (Vahide Perçin) e Demir di essere deceduto tramite un necrologio falso pubblicato sul giornale, si farà vedere da Hunkar. A causa di tale imprudenza, Demir capirà che è lui il "padrino" del suo rivale. A questo punto Yaman e Cengaver insceneranno un finto litigio in un nightclub: quest’ultimo picchierà l’amico fraterno, quando lo vedrà importunare una spogliarellista.

Il giorno seguente chiunque parlerà del litigio che c'è stato tra i due amici e Yilmaz approfitterà dell’occasione per proporre a Cengaver di entrare in affari con lui per la creazione di una società che consentirà a tutti i lavoratori di avere gli stessi diritti.

Cengaver, dopo aver invitato Akkaya a confrontarsi prima con Fekeli, farà sapere a Demir che il piano per sbarazzarsi dei suoi nemici sta cominciando ad andare nel migliore dei modi.

Cengaver e Demir non riescono a uccidere i loro nemici, Fekeli vuole farla pagare ai Yaman

Successivamente Cengaver chiederà a Yilmaz di presentarsi in compagnia di Fekeli in una struttura abbandonata, in cui in precedenza ha piazzato delle bombe con la complicità di Demir.

I due saranno decisi ad azionare gli ordigni esplosivi nell’istante in cui Akkaya e Fekeli si troveranno con assoluta certezza nell’edificio. Per fortuna sfuggiranno alla morte, non appena si renderanno conto della trappola mortale architettata da Cengaver e Demir.

L’esplosione della struttura verrà considerata l’ennesimo attentato ai danni dei più potenti. Fekeli, intanto, non mollerà la presa e sarà sempre più deciso a farla pagare ai Yaman.