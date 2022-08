Si fanno sempre più intense ed emozionanti le anticipazioni di Terra Amara. Nelle prossime puntate della soap, secondo gli spoiler che arrivano dalla Turchia, Saniye farà un'amara scoperta: non diventerà madre, in quanto non è incinta come aveva sospettato. Questa notizia metterà nei guai il marito Gaffur, che aveva detto ai padroni della gravidanza prima della conferma ufficiale del medico per non essere licenziato. Come si comporterà il capomastro per non incappare nelle ire dei padroni?

Gaffur dà ai padroni la notizia della gravidanza della moglie

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Secondo le trame della soap turca, durante la preparazione di un pranzo per i padroni, Saniye avvertirà una forte nausea e penserà di essere incinta. La domestica si confiderà con il marito, chiedendogli di non dire nulla a nessuno prima di aver ricevuto la conferma di un dottore. Gaffur, però, darà ugualmente la notizia ai Yaman, trovandosi alle strette. Infatti Demir capirà che Yilmaz gli ha sottratto dei lavoratori e che il suo capomastro non lo aveva avvertito della delicata questione.

Per non essere licenziato, Gaffur chiederà al padrone di non lasciarlo in mezzo a una strada proprio ora che sta per diventare padre.

Demir acconsentirà, ma preciserà che è solo in virtù della gravidanza di Saniye. Inoltre Gaffur dovrà far fronte alla richiesta dei padroni di andare a cercare a Istanbul la sorella per capire se è veramente lei la responsabile del furto di gioielli di cui è stata accusata da parte di Sermin.

La triste scoperta di Saniye

In realtà Gulten non si trova nella cittadina, ma sotto la protezione di Fekeli e Yilmaz.

In attesa di capire cosa dovrà fare, Gaffur fingerà la sua partenza nascondendosi in un capanno. Qui però verrà raggiunto dalla moglie Saniye, che lo informerà che in realtà non stanno per diventare genitori. Si è trattato, insomma, di un falso allarme, ma la mancata gravidanza non sarà senza conseguenze per i due domestici.

Saniye, infatti, ogni giorno porterà al marito il cibo nel posto in cui si nasconde senza destare i sospetti di nessuno, ma Hunkar capirà ben presto che il comportamento della domestica nasconde qualcosa. La signora della tenuta, allora, prenderà la decisione di seguire Seniye che la condurrà così presso il capanno dove si trova il marito. Cosa accadrà adesso alla coppia che, messa alle strette dalle situazioni contingenti, si è trovata a mentire ai padroni più di una volta? I colpi di scena non mancheranno neanche nelle prossime puntate della soap e per scoprire i nuovi avvenimenti non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.