Le anticipazioni di Terra Amara che provengono dalla Turchia si fanno sempre più interessanti. Le storie dei personaggi minori della soap si intrecciano con quelle dei protagonisti, rendendo la trama sempre più intrigante. Nei prossimi episodi l'attenzione si concentrerà su Saniye e il marito Gaffur. La domestica, dopo un malore, crederà di essere in dolce attesa e chiederà al marito di mantenere il segreto fino a quando un medico non la visiterà. Il capomastro dopo una discussione con Demir, e contravvenendo agli accordi con la moglie, dirà al capo di avere necessità di mantenere il lavoro soprattutto per il figlio in arrivo.

La gravidanza sarà confermata?

Saniye ha un malore

Nelle prossime puntate di Terra amara un nuovo avvenimento, che riguarda la vita dei domestici, sconvolgerà la tenuta Yaman. Impegnata a preparare la cena ai suoi signori in compagnia di Gulten, sua cognata, e Fadik, Saniye avrà un malore. La donna avrà una forte nausea, ma lei stessa tenderà a non dare troppo conto alla questione davanti alle altre inservienti, attribuendo il suo fastidio all'odore delle cipolle in cucina. In realtà il pensiero di Saniye sarà ben diverso.

In serata la domestica parlerà con il marito e gli confiderà che, secondo ii suoi malesseri, potrebbe essere in dolce attesa. Saniye, però, chiederà a Gaffur di non fare parola con nessuno della sua confidenza, in quanto la sua intenzione sarà quella di farsi visitare da un dottore per avere la conferma ufficiale della notizia.

A questo punto, però, i piani di Saniye non verranno rispettati perché, temendo di perdere il lavoro, Gaffur dirà a Demir che la moglie è incinta.

Gaffur rischia il lavoro

Infatti Demir scoprirà che il suo capomastro gli ha nascosto un segreto. Dopo che Yilmaz ha chiesto ai lavoranti degli Yaman di lasciare la tenuta e andare a lavorare le terre di Fekeli, Gaffur perderà improvvisamente molta forza lavoro.

Temendo l'ira di Demir, Gaffur non dirà nulla sperando di poter recuperare i suoi braccianti. Quando otterrà un rifiuto, però, cercherà di trovare nuovi lavoratori, ma Demir scoprirà tutto.

Demir si infurierà con Gaffur per avergli tenuto questo segreto e minaccerà di licenziarlol ma il capomastro chiederà pietà proprio in virtù del fatto che Saniye è incinta.

Di fronte a questa notizia, Demir farà un passo indietro, ma preciserà che se ha ancora il lavoro è solo perché la moglie è in attesa del primogenito. Il tutto accadrà prima che Saniye abbia la certezza della gravidanza. Sarà davvero incinta o si tratterà di un falso allarme? Come reagirebbe Demir se venisse a scoprire che in realtà Saniye non è incinta? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.