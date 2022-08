Un Posto al sole andrà in onda su Rai 3 con l'ultima settimana, prima della pausa estiva, dall'8 al 12 agosto e ci sarà un finale di stagione che terrà il pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni, infatti, raccontano che ci sarà un tragico evento che colpirà Viola ed Eugenio e l'armonia appena ritrovata dalla coppia sarà nuovamente messa in discussione. Marina e Roberto inizieranno la loro vita insieme a Palazzo Palladini e cercando una nuova governante si imbatteranno in una donna misteriosa, mentre Nunzio rischierà di mettersi di nuovo nei guai per procurarsi il denaro che gli serve.

Ornella metterà da parte i sospetti sul marito: anticipazioni settimana 8-12 agosto

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 agosto annunciano puntate molto ricche per i telespettatori, che prima della pausa estiva rimarranno sorpresi dai numerosi colpi di scena. A casa Giordano la tensione sarà ancora alta tra Ornella e Raffaele, e a nulla servirà l'intervento di Viola che proverà a intromettersi nella coppia per riportare il sereno. Solo la pazienza di Raffaele riuscirà a far breccia nel cuore di sua moglie, che sembrerà convincersi a dare un'altra possibilità all'uomo, tanto da organizzare un pranzo per riunire tutta la famiglia. Anche tra Viola ed Eugenio le cose andranno decisamente meglio, ma proprio quando tutto sembrerà risolto un evento tragico e inaspettato potrebbe rovinare tutto.

Di cosa potrebbe trattarsi? Le anticipazioni non rivelano cosa succederà a Eugenio e Viola. Intanto Lello Valsano sarà ancora fuori controllo e in fuga.

Marina si trasferisce a Palazzo Palladini: anticipazioni Un Posto al sole

Le puntate di Un Posto al sole dall'8 al 12 agosto rivelano che per Marina e Roberto andrà tutto a gonfie vele, tanto che Ferri sorprenderà la sua compagna chiedendole di tornare a vivere a Palazzo Palladini.

Per la coppia inizierà la convivenza nella casa in cui ha vissuto i momenti più felici, e Marina e Roberto si daranno da fare per trovare una nuova governante che possa prendere il posto di Silvana. Proprio quando si metteranno a cercare una domestica, i due si imbatteranno in una donna misteriosa che vorrebbe candidarsi al lavoro.

Intanto Franco, Angela e Bianca prepareranno le valigie per partire in vacanza, mentre Nunzio proverà in tutti i modi a rintracciare Chiara. Per pagare un investigatore privato, tuttavia, Cammarota si mostrerà disposto a commettere errori già fatti in passato.

Nunzio avrà bisogno di denaro per cercare Chiara

Le anticipazioni della settimana dall'8 al 12 agosto di Un Posto al sole annunciano che Franco riuscirà a capire le intenzioni di Nunzio, ma non è ancora chiaro se l'uomo impedirà a suo figlio di mettersi nei guai. Non mancherà lo spazio dedicato agli altri personaggi, con Giulia che sarà ancora infastidita da mastro Peppe, anche se potrebbe essersi fatta un'idea sbagliata del suo corteggiatore. Silvia e Giancarlo, invece, si prepareranno a trascorrere le loro vacanze insieme, ma dovranno affrontare l'imbarazzo di comunicare i loro progetti a Michele.