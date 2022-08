Dopo otto giorni dal suo ricovero d'urgenza, Francesco Chiofalo è tornato a mostrarsi sui social. L'ex volto di Temptation Island è stato immortalato dalla sua fidanzata Drusilla Gucc,i che ha mostrato il difficile periodo che il giovane sta vivendo. Sebbene qualcuno lo abbia accusato di aver spettacolarizzato un suo malessere, le sue condizioni di salute non sarebbero ottime. Come mostrano le immagini riesce a deambulare solo con l'aiuto delle stampelle e nel video non ha nascosto una certa difficoltà nell'utilizzo di questo supporto. Pare proprio, come aveva detto Deianira Marzano, che la situazione di Francesco sia tutt'altro che semplice, ma di certo può contare sul supporto della sua Drusilla, che lo definito "un guerriero".

Problemi di salute per Francesco

Non c'è pace dal punto di vista della salute per Francesco Chiofalo. Qualche anno fa il personal trainer romano ha dovuto affrontare un delicato intervento al cervello per rimuovere una massa tumorale, che per fortuna si è rivelata benigna. Qualche mese fa si è sottoposto a un nuovo intervento al setto nasale per togliere un'altra massa scura. Infine la settimana scorsa ha avuto un malore che lo ha costretto a ricorrere a un ricovero d'urgenza.

Era il 20 agosto quando Francesco mostrava sul suo profilo Instagram l'accesso al pronto soccorso avvenuto mediante l'autoambulanza. Chiofalo si trovava in Sicilia per prendere parte a una serata, quando si è sentito male.

Nelle confuse storie su Instagram si poteva sentire il giovane lamentare l'assenza di sensibilità a una gamba. Poi il silenzio da parte di Francesco. A dare qualche aggiornamento è stata Deianira Marzano, la quale ha dichiarato che la situazione si è mostrata fin da subito complicata.

Drusilla vicina al suo fidanzato

Qualche giorno fa Francesco ha scritto sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che hanno mostrato affetto e sostegno, aggiungendo di aver scelto di non mostrarsi ancora perché non era ancora in condizioni di farlo.

Nella giornata del 27 agosto invece, a sorpresa è stata Drusilla Gucci, la sua fidanzata, a mostrare Francesco e le condizioni di salute del giovane non sarebbero buone. Francesco riuscirebbe a camminare solo con le stampelle.

Pare che abbia una gamba immobilizzata e lui stesso ha detto che ha difficoltà ad abituarsi a usare alle stampelle in quanto perde l'equilibrio.

"Dai amore ce la puoi fare, su", lo incita Drusilla. "Sei il mio guerriero", ha poi continuato la giovane per spingere Francesco ad andare avanti. Evidentemente Chiofalo ha ancora un periodo di riabilitazione da affrontare, anche se non è ancora chiaro cosa gli è accaduto.