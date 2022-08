Arriva un nuovo appuntamento con le novità su Terra Amara, la soap opera turca in onda da questa estate sulle reti Mediaset. La trama della nuova puntata, che sarà trasmessa l'11 agosto in prima visione su Canale 5 segnala che Zuleyha Altun avrà una reazione furiosa dopo aver scoperto che suo marito Demir Yaman le ha taciuto la verità su Yilmaz Akkaya.

Anticipazioni Terra amara: puntata giovedì 11 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i fan avranno modo di vedere giovedì 11 agosto dalle ore 14:35 in prima visione tv annunciano inedite novità.

Scendendo nei particolari, Demir scoprirà che Yilmaz ha ricevuto l'aiuto di Fekeli. Akkaya, infatti, diventerà uno dei più ricchi imprenditori di Adana dopo aver ereditato un'industria tessile. Per questo motivo il protagonista prenderà parte ai festeggiamenti tra i dirigenti più importanti della zona all'interno di un club. Demir verrà accompagnato da sua moglie. Sarà in questa occasione che Zuleyha scoprirà che Yilmaz non è morto nell'incendio avvenuto qualche mese prima in carcere, così ora vorrà parlare con lui. Purtroppo il giovane Yaman proibirà all'Altun di avere un confronto con il rivale.

Zuleyha si getta dall'auto in corsa del marito

Nella puntata di Terra Amara in onda l'11 agosto sui teleschermi di Canale 5, Demir porterà Zuleyha via dalla festa a bordo di un'auto, diretta a Cukurova a folle velocità.

A un certo punto la ragazza si getterà dal veicolo in corsa, ferendosi alle braccia e al volto dopo aver capito di essere stata ingannata sia dalla suocera che dal marito. In seguito alla caduta Altun perderà i sensi e verrà soccorsa dal giovane Yaman, che le starà accanto fin quando non si sentirà meglio.

Yilmaz crederà che l'amata l'abbia dimenticato, ma Fekeli lo tranquillizzerà.

Ali, infatti, inviterà il suo figlioccio a combattere per il sentimento che prova per Zuleyha.

Sabahattin chiede a Sermin di concedergli il divorzio

Allo stesso tempo, Sermin si lamenterà con il dottor Sabahattin in quanto non sono stati invitati alla prestigiosa festa a cui erano presenti le persone più importanti della città di Adana.

L'uomo confiderà di aver gettato via l'invito in quanto non voleva presenziare all'evento. Inoltre le comunicherà di avere altri pensieri per la testa, ossia il desiderio di cambiare aria. A questo punto Sabahattin chiederà il divorzio alla moglie, che sarà però prontamente sarà rifiutato.