Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, la sincerità che Yilmaz avrà nei confronti di Müjgan gli costerà molto cara. Infatti le dirà di amare ancora Züleyha, ma nonostante ciò vorrà stare al suo fianco e del bambino che porta in grembo. Forse crederà che la moglie possa apprezzare la sua schiettezza e ricominciare come se non fosse successo nulla, ma non sarà così. Infatti la giovane vorrà non solo lasciare Çukurova, ma anche abortire.

Müjgan non vuole più saperne di Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Müjgan verrà a sapere da Yilmaz che è ancora innamorato di Züleyha, per questo proverà ad abortire.

La donna si convincerà che non sia il momento giusto per mettere al mondo un bambino, visto che il marito non la ama, per questo motivo proverà a interrompere la gravidanza. Alla fine, però, si tirerà indietro: il bambino che porta in grembo è sicuramente molto più importante di Yilmaz, così lo manterrà e glielo farà sapere.

La giovane avrà altri progetti di vita: lasciarsi il matrimonio alle spalle e ricominciare tutto da zero a Istanbul. Yilmaz, però, proverà a fermarla. Sa che lei non si fida più, ma lui sarà sempre disponibile per qualsiasi necessità. Riuscirà a convincerla a non partire per Istanbul?

Sermin, invece, sarà ancora contro Hünkar e Demir. Rilascerà un'intervista per un giornale locale in cui dichiarerà delle gravi calunnie nei confronti dei due parenti; tra le altre cose dirà di vergognarsi di essere una Yaman.

A Çukurova tutti leggeranno l'articolo, e Hünkar e Demir non crederanno a tutto ciò che gli sta facendo Sermin.

Demir la vorrà citare in giudizio, prendendo il giornale e portandolo in tribunale, ma Hünkar non sarà dello stesso parere. Secondo lei se la denunciassero ora, probabilmente non finirebbe nemmeno in prigione. Per questo motivo inviterà il figlio a mantenere la calma e a lasciar passare un po' di tempo: quando meno se lo aspetterà, e soprattutto quando sarà un po' distratta, agiranno contro Sermin.

Züleyha, a sorpresa, si schiererà dalla parte di Demir

La cosa che stupirà più di tutte, però, non sarà la "calma" di Demir, ma il nuovo atteggiamento di Züleyha. Infatti la ragazza si mostrerà molto preoccupata per la reputazione del marito e in generale della famiglia Yaman, per questo motivo le verrà in mente un piano per distruggere definitivamente Sermin.

Züleyha, infatti, riterrà che Sermin non si stia comportando bene nei confronti di Demir, soprattutto dopo tutto quello che ha fatto per lei (visto che ha pagato l'università a Parigi a Betül e non solo). Non sarà d'accordo con le dichiarazioni da lei rilasciate, che riterrà molto dure, per questo motivo, forse per la prima volta, si schiererà dalla parte del marito.