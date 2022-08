Momenti ad alta tensione saranno presenti nell'ultima stagione di Una vita, attualmente in onda su Canale 5. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate segnalano che la fuga di David Exposito e Valeria Cardenas avrà vita breve a causa di un piano diabolico di Ramon Palacios e Fidel Soria.

Una vita, anticipazioni: Aurelio chiede a Ramon di uccidere David

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Ramon e Fidel tenderanno un agguato a David.

Tutto inizierà quando Aurelio farà alcune indagini per scoprire di più sul rapporto tra il signor Palacios e il poliziotto.

In breve tempo, il messicano scoprirà che i due amici hanno ideato un'organizzazione, tesa a torturare ed eliminare gli anarchici. Il Quesada, a questo punto, non esiterà a minacciare il suocero di Lolita, ordinandogli di uccidere David con la complicità del suo socio Fidel. Inoltre, minaccerà di rendere pubblico cosa ha fatto il funzionario di polizia a Leonardo e Fausto. Inizialmente, Ramon cercherà di tirarsi indietro, sebbene poi venga convinto da Fidel quando gli spiegherà che l'omicidio di David è soltanto un danno collaterale per portare avanti la sua causa.

Exposito rapito dagli scagnozzi di Fidel durante la fuga con Valeria

Nelle puntate spagnole di Una vita, la situazione si complicherà ulteriormente quando Rodrigo scoprirà che David è l'uomo con cui Valeria vuole passare il resto dei suoi giorni.

Per questo motivo, il chimico deciderà di farsi da parte per farle vivere serena il suo amore. A tal proposito, il dottor Lluch spiegherà alla moglie di aver intenzione di uccidere Aurelio per poi convincerla a scappare il prima possibile da Acacias 38 poiché è stata messa una taglia su David. Di conseguenza, Exposito e la Cardenas decideranno di fare in fretta e furia i bagagli per poi salire su di un auto diretta presso la stazione ferroviaria.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la coppia sarà bloccata da alcuni scagnozzi di Fidel, che rapiranno David mentre Soria commetterà un vero e proprio passo falso.

Lolita inizia a sospettare del suocero e del poliziotto

Durante il sequestro, Valeria riconoscerà il volto del poliziotto, tanto da correre disperata ad avvisare Lolita.

La bottegaia, a questo punto, inizierà a fare delle domande al suocero. In questo frangente, il signor Palacios avviserà la nuora che Fidel non si trova in città ma bensì fuori per motivi di lavoro. Una bugia, che costringerà Ramon a mettersi in contatto con Soria per avvertirlo dei problemi in arrivo. Per questo motivo, il poliziotto fingerà di telefonare a Lolita da una località lontana per poi confermare la versione data dal signor Palacios. Tuttavia, Lolita inizierà a sospettare delle parole di Valeria, che al contrario denuncerà Fidel alla polizia.