Il mistero sulla morte di Adnan verrà alla luce molto presto in Terra Amara, come svelano le anticipazioni. La dinamica del decesso dell'uomo è infatti ben diversa dalla versione ufficiale e misteri e bugie la faranno da padrone. Il povero marito di Hünkar (Vahide Perçin) e padre di Demir (Murat Ünalmış) non ha perso la vita solo per colpa di un altro uomo. Grazie alle nuove rivelazioni, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) uscirà di prigione. Attenzione però, perché lo sconcertante retroscena farà sprofondare Hunkar in un vortice di emozioni contrastanti e ciò comprometterà non poco il rapporto con Demir.

Di seguito, le anticipazioni di Terra Amara sulla vera storia della morte di Adnan.

Hunkar scopre le bugie di Demir: Terra Amara anticipazioni

Adnan è stato ucciso, o almeno questo è quello che tutti credono. La versione cambierà completamente una volta che Hunkar incontrerà l'unico testimone della drammatica vicenda, ovvero Ali Riza. L'uomo spiazzerà Hunkar, dicendole che Adnan non era disarmato durante lo scontro che gli è costata la vita. Ma non solo: Ali le confesserà di aver fornito una falsa testimonianza alla polizia, non dicendo che Adnan era armato. A costringerlo a mentire è stato il perfido Demir, che in questo modo avrebbe potuto vendicarsi di Fekeli.

Come raccontano le anticipazioni di Terra Amara, Hunkar sarà furiosa e si recherà immediatamente da Demir, pronta con coraggio ad affrontarlo.

Ancora una volta, Yaman è stato capace di rovinare un'esistenza per i suoi piani egoistici.

La vera storia della morte di Adnan

E così, la povera Hunkar verrà a conoscenza delle tante bugie di Demir. Nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5, un salto temporale spiegherà la reale dinamica della morte di Adnan.

Fu proprio lui a incontrare Ali per invitarlo a lasciare la città, costringendolo a dargli tutto ciò che possedeva, se non voleva perdere la vita.

Fekeli aveva quindi minacciato Adnan che, rispondendo a questo affronto, aveva estratto un'arma per ucciderlo. Peccato che non sia stato abbastanza veloce e che Fekeli lo abbia freddato per legittima difesa, salvo poi essere incastrato davanti agli inquirenti con una falsa testimonianza su ordine di Demir.

Hunkar perdona Fekeli, spoiler Terra Amara

Dopo aver ascoltato attentamente la storia, Hünkar sarà destabilizzata e la prima cosa che farà sarà quella di chiedere perdono a Fekeli. Se solo avesse indagato al momento opportuno, non sarebbe andato in carcere e non avrebbe pagato per la cattiveria di Demir, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Che cosa succederà ora? Non resta che attendere le prossime puntate della soap.