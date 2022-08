L'edizione 2022/2023 di Uomini & Donne è partita col "botto": Sono tanti gli spoiler che sono trapelati dalla registrazione di martedì 30 agosto. Tina Cipollari assoluta protagonista per i battibecchi che ha avuto con Pinuccia e Gemma, ma anche Ida e Riccardo si sono scontrati su vecchie questioni, il tutto prima che lui insistesse per fare un ballo con Federica Aversano. Una coppia ha lasciato il programma: si tratta di Sara e Davide, che hanno scelto di viversi lontano dai riflettori dopo una frequentazione estiva.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Il cast della nuova edizione di U&D, è stato svelato quasi del tutto: fatta eccezione per i due tronisti (non ancora presentati), il 30 agosto Maria De Filippi ha ufficializzato i nomi dei protagonisti della stagione 2022/2023 del suo programma.

Il Trono Over è ripartito da Gemma Galgani che, a differenza degli ultimi due anni, durante l'estate non si è rifatta nulla e per questo è stata presa di mira da Tina Cipollari. L'opinionista ha scherzato sul fatto che il chirurgo potrebbe non aver ritoccato nessuna parte del corpo della 72enne perché era in ferie: tra le due c'è stato un piccolo diverbio, risolto quando la conduttrice ha presentato alla dama un nuovo corteggiatore venuto da Lugano solo per conoscerla.

La collega di Gianni Sperti, però, ha bisticciato anche con Pinuccia: sebbene quest'ultima si fosse ripromessa di non discutere più davanti alle telecamere, non è riuscita a trattenersi quando la vamp ha criticato il suo rapporto con Alessandro.

Le nuove troniste di U&D

Tra gli altri spoiler che sono emersi sulle riprese di U&D del 30 agosto spiccano quelli riguardanti i due ex fidanzati più chiacchierati della trasmissione.

Riccardo e Ida sono stati riconfermati nel cast, e già dalla prima puntata hanno cominciato a litigare su vecchie questioni rimaste irrisolte. La presentatrice ha fatto sapere che Guarnieri ha cercato Platano durante le vacanze, ma non c'è stato il tanto atteso ritorno di fiamma.

Sul volto del pugliese, però, è tornato il sorriso quando è stata presentata la nuova tronista Federica Aversano.

Il cavaliere non ha mai nascosto l'attrazione che prova per la giovane sin dai tempi in cui corteggiava Matteo Ranieri, per questo le ha chiesto insistentemente di ballare.

Anche Alessandro Vicinanza è interessato da sempre alla napoletana ma, secondo gli spoiler di Pugnaloni, anche la romana Lavinia ha attirato l'attenzione di molti membri del parterre maschile del Trono Over.

Nasce l'amore al debutto di U&D

Oltre alle solite tensioni, nel corso della registrazione di U&D del 30 agosto c'è stato spazio anche per i sentimenti.

Gli spoiler che ha dato Lorenzo Pugnaloni informano fan e curiosi del fatto che si è formata una nuova coppia già alla prima puntata.

Sara e Davide, infatti, hanno deciso di lasciare insieme il programma dopo aver trascorso una bellissima estate a frequentarsi.

La ex di Biagio (che non era presente alle riprese di martedì pomeriggio) ha trovato la persona giusta e con lui ha scelto di abbandonare lo studio per portare avanti una conoscenza lontano da occhi indiscreti.

Per quanto riguarda il parterre del Trono Over, tanti personaggi che hanno partecipato alla scorsa edizione sono tornati: Gloria, Catia, Pinuccia, Gemma, Ida, Daniela e Giovanna per le dame, Riccardo, Armando, Alessandro V, Alessandro R e Fabio per i cavalieri.

Il dating show tornerà in onda lunedì 19 settembre proprio con la puntata che è stata registrata nelle scorse ore: mercoledì 31 sono previste nuove riprese.