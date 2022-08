Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara proseguono con un piano messo a punto da Hunkar per far sì che suo figlio, in carcere con l'accusa di aver ucciso Sait, possa tornare a essere un uomo libero. Infatti, secondo gli spoiler provenienti dalla Turchia, non trovando prove a sostegno dell'innocenza del figlio, la suocera di Zuleyha chiederà a Gaffur di sacrificarsi dichiarandosi colpevole. In cambio Hunkar, che garantirà al massimo due anni di detenzione grazie ai suoi avvocati, prometterà al capomastro e alla moglie delle terre, e una grossa somma di denaro.

Demir accetterà che qualcuno venga accusato al suo posto?

Il diabolico piano di Hunkar per liberare il figlio

I colpi di scena in Terra amara sono all'ordine del giorno. Seguendo le trame delle puntate turche della soap, dopo che il figlio Demir verrà arrestato per l'omicidio di Sait, e le accuse che Fekeli gli rivolgerà, Hunkar non avrà pace e vorrà ridargli la libertà. La signora Yaman inizierà a indagare per trovare delle prove che possano dimostrare che Demir non è colpevole, ma nonostante i suoi tentativi non troverà qualcosa in grado di scagionarlo. Per di più anche gli avvocati ingaggiati per difendere il figlio non sembreranno in grado di portarlo fuori dal carcere.

A questo punto Hunkar, sempre più disperata, contatterà Gaffur e gli proporrà addirittura di andare alla polizia per dichiararsi colpevole della morte di Sait.

La proposta della donna sarà accompagnata da una doppia promessa. Da un lat, la suocera di Zuleyha informerà il capomastro che qualora accettasse, grazie ai suoi difensori starebbe dietro le sbarre al massimo due anni e inoltre alletterà Gaffur affermando che in cambio del suo sacrificio la ricompensa sarebbe un grande appezzamento di terra e una grossa somma di denaro.

Demir rifiuta la proposta della madre

Gaffur si consulterà con la moglie e la coppia, desiderosa di poter vivere agiatamente, accetterà la proposta di Hunkar. A questo punto la signora Yaman comunicherà il suo piano al figlio, ma si rifiuterà in maniera categorica di metterlo in atto, visto che vorrà dimostrare a tutti i costi la sua estraneità ai fatti.

Se Gaffur andasse in carcere al suo posto tutti capirebbero che è una finzione e lui verrebbe visto sempre come colpevole.

Demir si rassegnerà a restare in carcere in attesa di ulteriori sviluppi che possano scagionarlo, mentre Gaffur e Saniye ancora una volta dovranno rassegnarsi alla povertà. Nel frattempo, però, per Demir potrebbe esserci una possibilità di uscire dal carcere: la libertà di Yaman potrebbe giungere proprio grazie al nemico Fekeli. Cosa scoprirà l'ex detenuto? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.