Armando Incarnato è finito al centro di una nuova polemica. Il cavaliere di U&D ha postato, su Instagram, un video in cui sfrecciava con la sua moto. Ovviamente, l'episodio non è passato inosservato agli utenti del web. In molti hanno insinuato che il cavaliere campano sia un incosciente. Altri, invece, si sono augurati che si trattasse di uno scherzo.

L'episodio al centro delle polemiche

Non è la prima volta che il cavaliere di U&D viene preso di mira dagli hater sui social. Questa volta, però, non si tratta di commenti sul suo aspetto fisico.

Armando Incarnato ha postato, su Instagram, un video mentre andava sulla moto ad una velocità eccessiva.

Il diretto interessato nella didascalia ha scritto: "Mente e cuore". Al termine della clip invece, ha mostrato un cuore e ha fatto con le dita il simbolo della vittoria.

La reazione di alcuni utenti

Ovviamente, il video pubblicato da Armando Incarnato non è passato inosservato. Tra i commenti sono apparsi numerose critiche all'indirizzo del cavaliere di U&D. Un utente ha fatto notare che, poche settimane fa, un giovane ha perso la vita mentre registrava un video simile. Un altro utente ha insinuato che persone come Armando spesso finiscono per fare incidenti in cui perdono la vita persone che vanno al lavoro o in vacanza.

Una ragazza ha spiegato che essendo appassionata di moto comprende il "brivido" di premere sull'acceleratore, ma ha invitato Incarnato ad essere prudente.

Un altro fan di Incarnato ha ammesso di prendere spesso le sue difese, ma stavolta è indifendibile. Tra i vari commenti, c'è anche chi in modo ironico si è chiesto se il cavaliere abbia realmente 50 anni visto la sua immaturità. Infine, un utente ha sbottato con un "vergogna".

La replica del cavaliere

Senza peli sulla lingua, Armando ha deciso di rispondere ad alcuni commenti negativi.

Il diretto interessato ha precisato che il video è stato girato mentre stava andando a lavoro. Inoltre, il cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha deciso di replicare con ironia ad alcuni hater.

Non è la prima volta che Incarnato deciso di rispondere ai suoi detrattori. Pochi giorni fa si era scagliato contro coloro che lo avevano deriso per le acconciature mostrate a Uomini e Donne.

In quel caso, Armando si era domandato perché le persone si sentono sempre in dovere di offendere, giudicare o prendere di mira le persone: "Il fatto che sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo".

In un'altra occasione, Incarnato aveva precisato di non essere minimamente interessato al giudizio delle persone. Al tempo stesso, però, aveva chiesto a tutti di moderare i termini.