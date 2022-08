Si è appena conclusa la registrazione della prima puntata di U&D 2022/2023: Maria De Filippi ha radunato il cast della nuova edizione e ha condotto l'appuntamento col quale il suo programma debutterà su Canale 5 lunedì 19 settembre. Tramite il proprio account Instagram, il blogger Pugnaloni ha riportato alcune anticipazioni sulle riprese odierne: Lavinia e Federica nuove troniste, primi battibecchi in studio tra i "soliti noti" e qualche new entry nel parterre del Trono Over.

Aggiornamenti sulla nuova stagione di U&D

Le vacanze dei protagonisti di U&D, sono finite oggi: martedì 30 agosto, infatti, l'intero cast del dating-show si è ritrovato all'interno degli Elios per registrare la prima puntata della nuova edizione.

Sui social network stanno circolando i primi spoiler di quello che è successo in studio, a partire dai nomi di due delle nuove troniste.

La redazione ha deciso di anticipare tutti pubblicando su Witty Tv i video di presentazione di Lavinia e Federica, le due ragazze che d'ora in poi cercheranno l'amore davanti alle telecamere. La giovane citata per prima è una studentessa di 26 anni all'esordio in televisione, mentre la seconda è l'ex corteggiatrice che Matteo Ranieri ha respinto il giorno della scelta.

Stando a quello che si vocifera sul web, i due tronisti uomini dovrebbero essere ufficializzati nel corso delle riprese del 31 agosto: anche domani, infatti, è previsto che il cast si riunisca per dare vita al secondo appuntamento stagionale con il dating-show di Maria De Filippi.

Tensioni e racconti al rientro a U&D

Il ritorno di Federica nel cast di U&D, potrebbe dare il via ad una serie di reazioni in alcuni storici protagonisti del Trono Over.

Riccardo Guarnieri ha sempre detto che conoscerebbe volentieri la bella Aversano e lei, spinta dall'antipatia che nutre nei confronti di Ida Platano (al tempo "fan" della coppia Matteo Ranieri-Valeria Cardone), accetterebbe.

Non è da escludere, dunque, che le due versioni del dating-show (quella senior e quella giovane) si intreccino, dando vita a nuove dinamiche da proporre ai telespettatori.

Restando in tema dame e cavalieri, quasi tutti i volti storici sono stati riconfermati nel parterre 2022/2023: Catia Franchi, ad esempio, è pronta a voltare pagina dopo la cocente delusione che le inflitto Biagio prima della pausa estiva.

L'opinionista di U&D subito carica

Lorenzo Pugnaloni fa sapere che gran parte del tempo a disposizione nella registrazione di U&D del 30 agosto, è stato dedicato al Trono Classico.

Maria De Filippi ha preferito concentrarsi sulla presentazione delle due nuove troniste Lavinia e Federica Aversano, andando anche a chiedere pareri ai membri del Trono Over. Tra Armando Incarnato ed un nuovo cavaliere, poi, c'è stato un battibecco a seguito di una divergenza di opinioni sulle ragazze che siedono sulla poltrona rossa.

Nel corso delle riprese, però, si è parlato tanto anche di Gemma Galgani e dei ritocchini che non ha fatto durante le vacanze. Tina Cipollari ne ha subito approfittato per punzecchiare la "rivale" dicendo che se non si è rifatta nulla in estate è perché il chirurgo era in ferie.

Tra le due c'è stato un botta e risposto che ricorda tanto quelli che hanno da anni davanti alle telecamere su svariati argomenti.

Tra circa 24 ore, i protagonisti del dating-show torneranno in studio per le seconde riprese di questa settimana. Anche se il programma riprenderà la sua regolare messa in onda da lunedì 19 settembre, le registrazioni andranno avanti senza sosta e i telespettatori più curiosi potranno rimanere aggiornati su quello che accadrà leggendo le anticipazioni del web.