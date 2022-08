Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di settembre. Le prime novità riguarderanno il daytime pomeridiano di Rai 1, il quale si ritroverà orfano della soap opera Sei sorelle.

Occhi puntati anche sul quiz L'Eredità che, contrariamente a quanto è accaduto nelle passate stagioni televisive, non debutterà a settembre bensì slitterà a fine ottobre 2022.

Cancellata Sei Sorelle in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre 2022 rivela che per la soap opera Sei Sorelle è arrivato il momento di salutare il pubblico del primo pomeriggio della rete ammiraglia.

Dopo un'estate decisamente poco entusiasmante dal punto di vista auditel, l'appuntamento con Sei Sorelle sarà cancellato dal daytime feriale di Rai 1 a partire da lunedì 5 settembre.

È questa la data in cui nel daytime pomeridiano tornerà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, di cui prima saranno trasmesse le repliche e poi successivamente ci sarà spazio per la messa in onda degli episodi inediti in prima visione assoluta.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore al posto di Sei Sorelle nel palinsesto di settembre

Per Sei Sorelle, quindi, non ci saranno ulteriori spazi a disposizione nella fascia del daytime di Rai 1, complice il ritorno delle trasmissioni Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, le quali andranno in onda rispettivamente prima e dopo la soap Il Paradiso delle signore.

Una notizia che sicuramente non renderà felici gli oltre 900 mila spettatori italiani che tutti i giorni hanno seguito l'appuntamento con Sei Sorelle programmato nel pomeriggio estivo di Rai 1.

Al momento, infatti, la soap non sarà più trasmessa in daytime bensì andrà in onda con puntate speciali in prime time, trasmesse su Rai Premium.

Slitta il ritorno de L'Eredità nella programmazione Rai di settembre

Un'altra novità del pomeriggio di Rai 1 per settembre, riguarderà lo slittamento de L'Eredità, il quiz di successo condotto da Flavio Insinna.

Contrariamente a quanto è sempre accaduto nelle passata stagioni televisive, i vertici della tv di Stato hanno deciso di far proseguire Reazione a catena anche nei primi mesi della stagione autunnale.

Di conseguenza, il game show condotto da Marco Liorni andrà avanti fino al prossimo 30 ottobre e questa promozione comporterà lo slittamento de L'Eredità a partire dal 31 ottobre.

Pierluigi Diaco approda al posto di Detto Fatto: cambio programmazione Rai settembre

Cambiamenti in arrivo anche nella fascia del primo pomeriggio di Rai 2 dove, dopo un'estate a base di sport e di repliche di svariati telefilm polizieschi, troverà spazio la nuova trasmissione dal titolo "Bella Mà", condotta da Pierluigi Diaco.

Trattasi di un talent di parola che vedrà confrontarsi la generazione dei boomer contro quella dei giovani e giovanissimi che sono stati scelti in fase di casting.

Il nuovo programma di Diaco sarà trasmesso dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 15:15 alle 17 circa e prenderà il posto di Detto Fatto, definitivamente cancellato dal palinsesto della seconda rete Rai.

Salvo Sottile riaccende il mezzogiorno di Rai 2 con I Fatti Vostri

Cambiamenti anche per quanto riguarda la mattina di Rai 2 dove al posto dei film, sempre dal 12 settembre, ritornerà lo storico appuntamento quotidiano con la piazza dei Fatti Vostri.

La trasmissione ideata da Michele Guardì è tra le più longeve in assoluto del piccolo schermo e, anche quest'anno, è stata affidata nelle mani di Salvo Sottile e Anna Falchi, reduci da una stagione a dir poco trionfante e sorprendere dal punto di vista auditel.

Il talk show del mezzogiorno di Rai 2 ha saputo intercettare nuovamente il pubblico, conquistando una media del 9-10% di share al giorno e tenendo testa ai diretti competitor in onda su Rai 1 (È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici) e Canale 5 (Forum condotto da Barbara Palombelli).