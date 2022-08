La notizia era nell'aria da mesi e ora è stata confermata dal sito Witty Tv: una delle nuove troniste di Uomini & Donne è Federica Aversano. La ragazza è un volto già noto al pubblico del dating show, perché poco tempo fa ha corteggiato Matteo Ranieri, ma non è stata scelta. La napoletana torna nel cast del programma in un ruolo inedito, quello da protagonista del Trono Classico. L'altra giovane che cercherà l'amore sulla poltrona rossa si chiama Lavinia ed è una studentessa 26enne di Roma.

Aggiornamenti sulle protagoniste di U&D

Nel corso della prima registrazione stagionale di U&D sono state presentate le nuove troniste, ovvero le ragazze che cercheranno l'amore comodamente sedute sulla popolare poltrona rossa del dating show.

Sul portale Witty Tv sono stati caricati i video con i quali le protagoniste del Trono Classico 2022/2023 si sono raccontate ai loro futuri corteggiatori e, un po' a sorpresa, uno di questi riguarda una persona che i telespettatori conoscono già piuttosto bene.

Dopo essersi fatta notare nel ruolo di corteggiatrice di Matteo Ranieri la scorsa primavera, Federica Aversano è tornata negli studi Elios per riscattarsi e provare a trovare quell'anima gemella che non ha ancora incontrato per svariati motivi.

Due personalità forti a U&D

Il ritorno di Federica nel cast di U&D apre alla possibilità che si inneschino nuove interessanti dinamiche, in particolare intrecci che potrebbero venire a crearsi tra i giovani e i senior della trasmissione.

Riccardo Guarnieri, ad esempio, non ha mai nascosto di provare un certo trasporto per la napoletana e lei, lusingata da quelle dichiarazioni, in un'intervista ha detto che uscirebbe volentieri a cena col cavaliere anche solo per fare un dispetto a Ida Platano, per la quale non nutre particolare simpatia.

I fan del dating show, dunque, sono convinti che questo "triangolo amoroso" potrebbe essere centrale nelle prime puntate della stagione 2022/2023, quelle che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 19 settembre.

Aversano, comunque, ha ottenuto una seconda chance dopo il "no" che Matteo Ranieri le ha detto il giorno della scelta: i telespettatori, infatti, ricorderanno che il tronista preferì Valeria Cardone a Federica, anche se poi quella storia d'amore non è durata neppure un mese.

La partenopea è mamma del piccolo Luciano, e cerca un uomo che le sappia tenere testa e le faccia riprovare delle sensazioni ormai sopite e lontane.

Attesa per gli spoiler su U&D

Sempre su Witty Tv è stato pubblicato il video di presentazione dell'altra ragazza che cercherà l'amore sulla poltrona rossa nella prima parte di stagione del storico format condotto da Maria De Filippi.

Affianco alla già conosciuta Federica Aversano, infatti, siederà Lavinia, una studentessa romana di 26 anni che è a un passo dalla laurea (le mancano solo due esami).

Nel filmato col quale ha esordito in studio nella registrazione di martedì 30 agosto, la neo tronista ha parlato tanto dell'importanza della famiglia nella sua vita, delle delusioni sentimentali nelle quali è incappata in passato e dell'abilità che ha nel capire quasi immediatamente se un persona può fare al caso suo oppure no.

Ancora non si sa nulla sui tronisti che completeranno il cast del Trono Classico 2022/2023: vista la presenza dell'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri nella formazione giovane del programma di Canale 5, non è da escludere che anche tra gli uomini possa esserci un personaggio che il pubblico a casa ha già visto di recente o nel ruolo di spasimante rifiutato oppure in concorrente del Grande Fratello Vip.