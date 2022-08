A Palazzo Palladini l'apprensione e la tensione continueranno ad essere protagoniste anche nella settimana dal 5 all'8 settembre. Le anticipazioni di Un posto al sole riportano le sempre più precarie condizioni di Viola e Susanna, raggiunte dai colpi di pistola di Lello Valsano. Quest'ultimo, in preda alla sete di vendetta, ha attentato alla vita di queste due ragazze per poi fuggire via. E mentre tutti resteranno con il fiato sospeso, Niko vorrà agire per vie legali contro Micaela. Alberto lo metterà in guardia dai rischi che corre Poggi dal rivolgersi alla legge, ma niente e nessuno sembrerà riuscire a riportare Niko alla ragione.

Nel frattempo, Speranza porterà avanti le indagini sulle bufale del caseificio del padre e una donna giovane giungerà da Milano per Michele. A Rossella però, questa ragazza non andrà a genio.

Anticipazioni Un posto al sole 5-8 settembre 2022, preoccupano le condizioni di Viola e Susanna

La sparatoria di Lello Valsano continuerà ad avere delle serie ripercussioni e a Palazzo Palladini le famiglie saranno ancor più preoccupate per quanto accaduto. In ospedale, la famiglia Bruni trema per la sorte di Viola, mentre Susanna sarà sospesa tra la vita e la morte.

La scoperta di Speranza riguardo l'intossicazione delle bufale di famiglia, finirà per venire minimizzata sia dal fratello Castrese che dal padre Espedito.

Tuttavia, la ragazza tirerà fuori tutta la sua determinazione per scoprire la verità sull'accaduto. Anche Mariella e Guido verranno coinvolti nella faccenda e i due coniugi si recheranno nel caseificio per parlare con il padre di Speranza: riusciranno a risolvere qualcosa con il loro intervento?

Spoiler UPAS: Niko pronto ad agire per vie legali contro Micaela, Adele irrintracciabile

Furioso per il comportamento di Micaela, Niko cercherà di proteggere suo figlio da ulteriori delusioni e sofferenze. Sarà così che l'avvocato Poggi prenderà una decisione seria, mostrandosi determinato ad agire per vie legali nei confronti della sua ex.

Riccardo e Rossella continueranno a stare insieme e Silvia inizierà a consolidare il suo rapporto con i due. Michele, invece, finirà col prendere le distanze dalla famiglia quando una sorpresa lo coglierà inaspettatamente.

Le sorelle Cirillo rifletteranno sul come muoversi ora che Niko intende intraprendere una battaglia legale contro Micaela, ma un'altra preoccupazione invaderà Pallazzo Palladini. Adele risulterà irrintracciabile e Angela e Giulia saranno estremamente in apprensione. Le due donne decideranno di fare qualcosa e si recheranno nell'abitazione di Adele per vederci chiaro.

Michele felice con Fabiana e Rossella storce il naso

Un'amica e collega di Milano arriverà a Napoli per Michele.

Il giornalista deciderà di presentarla a Rossella che, però, non sembra trovare di suo gradimento la donna. Frattanto, Alberto parlerà con Niko con l'intento di farlo rinsavire e dissuaderlo dal portare avanti la sua battaglia legale contro la madre di suo figlio. Le parole di Palladini non sembreranno convincere Poggi, che ormai ha una sola priorità: proteggere Jimmy.

Le trame di Un posto al sole fino al giorno 8 settembre vedono Angela e Giulia aiutare Adele, mentre Fabiana sembrerà fare del bene a Michele. Nunzio sarà ancora sulle tracce dell'amata Chiara e sarà in attesa di novità da parte del detective privato. Una email spiazzerà Marina e il suo rapporto con Roberto inizierà a vacillare.

Soltanto con l'intervento inatteso di Ferri, il quale le farà una certa proposta, la relazione sembrerà sul punto di risanarsi. Mastro Peppe verrà chiamato da Alberto a Palazzo Palladini per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione del seminterrato. In tale circostanza, Alberto metterà l'uomo al corrente di alcuni suoi programmi.