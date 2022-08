Ripartono le registrazioni di Uomini e donne 2022/2023 e questo pomeriggio c'è stata la presentazione della prima nuova tronista ufficiale in gara da settembre.

Si chiama Lavinia, arriva da Roma e dal filmato di presentazione realizzato per il programma, ha dimostrato di avere già le idee molto chiare.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre 2022: ecco chi è la prima

Nel dettaglio, questo martedì 30 agosto c'è stata la prima registrazione ufficiale della nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023, la cui partenza è fissata per lunedì 19 settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Anche quest'anno nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella e, in queste ore, sulla pagina ufficiale del programma c'è stata la presentazione ufficiale della prima nuova tronista in carica.

Si chiama Lavinia e, nel filmato di presentazione, ha subito ammesso di essere una persona particolarmente schietta e diretta.

Lavinia è la prima nuova tronista di Uomini e donne di settembre

"Mi chiamo Lavinia, ho 26 anni sono nata e vivo a Roma. Studio scienze politiche e relazioni internazionali, mi mancano 6 esami alla laurea", ha esordito la nuova tronista di Uomini e donne nel suo filmato di presentazione ufficiale che sarà poi mostrato ai corteggiatori che decideranno di presentarsi in studio per lei.

"Mio papà è un avvocato, mia mamma un'imprenditrice, mia sorella . Mi ritengo fortunata perché i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla", ha continuato ancora Lavina.

"Ho sofferto per amore ma non l'ho mai fatto vedere. Se mi lego ad una persona do tutto. Mi basta poco per capire se una persona può piacermi o meno", ha rivelato la nuova tronista di Uomini e donne che si è così presentata al meglio a coloro che arriveranno in studio per conoscerla.

'Sono una persona diretta', rivela la nuova tronista Lavinia (Video Uomini e donne)

"Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta", ha chiosato Lavinia che fin dal primo momento ha dimostrato di avere le idee molto chiare.

Il video di presentazione di Lavinia ha subito fatto il botto di views sulla pagina ufficiale Instagram del programma di Maria De Filippi e non sono mancati i commenti dei vari utenti.

C'è chi ha promosso Lavinia e chi, al contrario, ha già bocciato la prima nuova tronista di settembre 2022.

"Troppo costruita e un po' troppo altezzosa. Per il momento è un secco no", ha scritto un fan di Uomini e donne che sembra non aver gradito la presentazione di Lavinia.

"Già non mi sta per niente simpatica", ha sentenziato un altro commentatore in merito alla nuova tronista di settembre.

"Bellissima, si vedrà col tempo come si comporterà e cosa succederà", ha scritto invece un altro spettatore social del programma pomeridiano di Canale 5.