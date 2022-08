Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, incentrata sulla vita, gli amori e i dolori di due donne imparentate fra di loro ma vissute in due epoche diverse fra il 1950 e i giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 agosto al 2 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla proposta di Leticia a Julia, sui problemi economici di quest'ultima, sulla misteriosa liquidazione dei debiti della bottega, sul ricatto di Ventura a Carmen e sulla decisione di quest'ultima di scappare con Kiros.

Sergio aiuta Julia

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Sergio presenterà a Julia una donna di nome Leticia, proprietaria di un famoso e grande negozio di mobili di Madrid. Quest'ultima avrà modo di visionare i mobili dipinti da Julia rimanendone piacevolmente colpita. Alla fine, Leticia chiederà alla giovane di collaborare insieme, a patto che lei chiuda il suo negozio in paese e venga a lavorare a Madrid in una nuova bottega con veri professionisti. Nonostante sia molto entusiasta della proposta, Julia non se la sentirà di andare contro i suoi valori, rifiutandosi di lasciare in mezzo ad una strada Elena e tutti gli altri dipendenti. Per questo motivo, rifiuterà l'offerta che potrebbe garantirle i soldi per pagare il prestito alla madre.

Rimasta nella cittadina, Julia si ritroverà ben presto a non avere soldi e sarà costretta a chiudere e a trasferirsi altrove.

Julia costretta a chiudere la bottega

Tirso ed Elena verranno a sapere delle sue difficoltà economiche e così organizzeranno una colletta per aiutarla a trovare i soldi necessari per saldare il debito.

La raccolta fondi andrà malissimo visto che la somma raccolta sarà irrisoria. Poco prima di partire, però, Julia scoprirà che qualcuno ha saldato tutti i suoi debiti e lei ora è l'unica proprietaria del negozio. I problemi ricominceranno quando la giovane scoprirà il motivo per il quale ultimamente si sente così stanca.

In Guinea, Francisco informerà Carmen che l'unico modo per salvare i loro affari e la loro famiglia è sposare Victor.

La giovane si rifiuterà ma Ventura le farà sapere che non presterà più soldi al padre se lei non accetta la proposta entro la fine della settimana. A quel punto, Carmen e Kiros decideranno di fuggire insieme, pianificando il tutto attentamente, in modo tale da non essere scoperti. Per prima cosa, Carmen dovrà far credere a Francisco e a Patricia di voler sposare Victor per poi fuggire con Kiros nel corso della sua festa di fidanzamento. Nel frattempo, Angel e Ines inizieranno a temere che Alicia possa rivelare a qualcuno che loro due hanno una relazione clandestina.