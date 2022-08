Continua la programmazione di Un altro domani, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 circa su Canale 5. La soap opera spagnola riserverà al pubblico inaspettati colpi di scena anche negli ultimi appuntamenti di agosto. In particolare, nelle puntate in onda nei giorni 29, 30 e 31 agosto 2022 Julia riceverà una proposta vantaggiosa per il mobilificio. Carmen, invece, pianificherà con Kiros la fuga dalla Guinea.

Anticipazioni Un altro domani 29 agosto: Sergio presenta Leticia a Julia

Nella puntata di Un altro domani in onda lunedì 29 agosto (nel presente) Sergio si presenterà al mobilificio con Leticia, una possibile acquirente.

Pur in mezzo al disordine, l'attenzione della donna sarà attirata da una nuova creazione di Julia. A quel punto quest'ultima inizierà a mostrare un po' di ottimismo. Nel passato: Carmen sarà preoccupata. Stando alle anticipazioni, la giovane non saprà come far fronte alla decisione del padre di farle sposare Victor. Dal canto suo, il genitore vedrà nel matrimonio della figlia la salvezza dell'azienda. Nel frattempo, Inés e Ángel, continueranno la loro relazione clandestina. Tuttavia, accadrà un evento inaspettato: qualcuno scoprirà il loro segreto. Da quel momento in poi i due amanti dovranno arrendersi al fatto che il loro destino dipenderà da quella persona.

Trama Un altro domani 30 agosto: Leticia vuole finanziare il mobilificio di Julia

Martedì 30 agosto 2022 andrà in onda una nuova puntata di Un altro domani. Nel presente: Julia sarà felice di ciò che le sta accadendo. Non dovrà chiudere il mobilificio e, inoltre, l'esperta Leticia, affascinata dallo stile dei mobili dipinti con motivi africani, si proporrà di finanziare l'attività.

Julia accetterà, ignorando la condizione posta dall'imprenditrice. Nel passato: Francisco ti chiederà a Carmen di impegnarsi con Victor, altrimenti la farà partire per la metropoli. La giovane, però, non avrà alcuna intenzione di cedere alla pretesa del padre e, pur non volendo abbandonare Kiros, capirà che partire sia l'unica soluzione.

Intanto, la relazione tra Inés e Ángel si complicherà. Stando alle anticipazioni, dopo che Alicia avrà scoperto che i due sono amanti, sparirà misteriosamente nel nulla. La libraia sarà preoccupata per la ragazza, mentre il figlio di Patricia avrà soltanto un pensiero: cosa accadrà alla loro storia se la giovane Utanares deciderà di tradirli?

Un altro domani, anticipazioni 31 agosto: Carmen pianifica la fuga

Le anticipazioni di Un altro domani in onda il 31 agosto 2022 rivelano che (nel presente) Leticia farà a Julia un'offerta vantaggiosa. La giovane potrà diventare sua partner soltanto se accetterà di trasferirsi a Madrid e metterà insieme un nuovo team lavorativo. Pur trattandosi di una proposta economicamente favorevole, Julia sarà combattuta.

Nel passato: Carmen proporrà a Kiros di fuggire dalla Guinea. Il giovane accetterà, poiché è l'unico modo per stare insieme e per evitare che Francisco e Patricia scoprano il loro legame. Dunque, i due pianificheranno la fuga, concordando sul fatto che la ragazza finga di acconsentire a sposare Victor. Nel frattempo, Ventura incontrerà Alicia. L'uomo noterà che la giovane è piuttosto taciturna e le chiederà delle spiegazioni.