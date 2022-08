C'era grandissima attesa per le anticipazioni ufficiali di Un posto al sole, relative al periodo che va dal 29 agosto al 2 settembre. La speranza era che rivelassero in modo netto cosa sarebbe accaduto a Viola e Susanna o che, perlomeno, fornissero qualche valido indizio relativo a questa vicenda, ma purtroppo così non è stato. La produzione ha infatti deciso volutamente di mantenere il riserbo più assoluto in merito a questa storyline.

Nessuno dei protagonisti presenti al momento dell'attentato viene infatti menzionato negli spoiler, fatta eccezione per Lello Valsano e un uomo della scorta del magistrato Nicotera.

Quanto a Viola, Susanna, Eugenio e il piccolo Antonio non vengono nemmeno nominati, una scelta che non può di certo essere casuale e che anzi sottolinea una precisa strategia atta a mantenere il più alto possibile l'hype attorno a questa trama.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre: la fuga di Lello

Una delle poche informazioni certe, relative alla storyline dell'attentato a Viola e Susanna, è quella della fuga di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Il criminale, dopo aver sparato e aver compiuto chissà quali altri crimini, scapperà scatenando però contro di lui l'ira di Franco, (Peppe Zarbo). Quest'ultimo infatti stringerà un'insolita alleanza con Damiano Renda (Luigi Miele), uno degli uomini della scorta di Nicotera, ed i due decideranno di unire le loro forze per stanare il giovane boss.

Il fatto che Boschi abbia deciso di intervenire in prima persona, ha fatto ipotizzare qualcuno che forse Lello, dopo avere sparato, abbia deciso di rapire il piccolo Antonio, sfruttando il panico creatosi. Ovviamente si tratta di ipotesi mentre resta sempre l'incognita legata al destino delle due donne.

Il destino di Susanna

Una pagina del copione, linkata grazie a Patrizio Rispo, ha confermato che a fine settembre Viola, Eugenio e il piccolo Antonio staranno bene. Questo esclude la morte di questi tre personaggi ma non elimina la possibilità di un loro ferimento o nel caso del bambino, un rapimento. Quanto a Susanna, su di lei resta indubbiamente la più grande incognita.

Sull'avvocatessa Picardi girano voci sempre più insistenti relative alla sua morte, pur non essendoci anticipazioni in merito al suo futuro.

Agnese Lorenzini, solitamente molto schiva nei suoi profili social, non ha rivelato nessun dettaglio in merito alle prossime puntate, tuttavia le sue dichiarazioni sugli impegni futuri, unite al fatto che Lello abbia sparato a pochissimi metri di distanza ha fatto ipotizzare che per lei ci sarà un tragico epilogo. A questo va aggiunto che, la scena in cui Niko osserva le sue foto con sguardo sognante, sia stata ritenuta da tutti un chiaro presagio che qualcosa di orribile stia per accadere.

Un posto al sole, trame settembre: la decisione di Niko

Le anticipazioni ufficiali non nominano Viola, Eugenio, Antonio e Susanna ma fanno un piccolo riferimento a Niko (Luca Turco).

A quanto pare, quest'ultimo si troverà a dover prendere una decisione clamorosa. Sono bastate queste poche righe per far scatenare le teorie più disparate, dalla donazione di organi di Susanna a un matrimonio svolto poco prima che la ragazza muoia.

In realtà, tali ipotesi restano a dir poco fantasiose e le trame dicono davvero troppo poco per poter fare qualche teoria seria. C'è però la conferma che Manuela mostrerà ancora interesse per il suo ex, anche se le sue ultime azioni potrebbero ritorcersi contro di lei portando il giovane ad allontanarsi. Di certo se Susanna dovesse davvero morire, la gemella assumerebbe un ruolo fondamentale nella vita del giovane Poggi, ma anche in questo caso, si tratta solo di supposizione.

A questo punto, salvo spoiler dell'ultima ora, diventa sempre più probabile che la verità verrà svelata solo lunedì 29 agosto, in occasione dell'inizio della nuova stagione.