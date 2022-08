Da non perdere le Anticipazioni di Un Posto al Sole relative alla puntata del 31 agosto 2022 su Rai3: che cosa ne sarà di Viola e Susanna, colpite da Lello, che è scappato dopo aver lasciato le due ragazze a terra in condizioni disperate? La notizia è finita anche in Tv, mentre in città è caccia all'uomo. Lello infatti è latitante e ha fatto perdere le sue tracce. Tecnicamente gli interventi di Viola e Susanna sono riusciti, ha detto Ornella ai parenti in sala d'attesa. Tuttavia, per Viola le cose sono più complicate: il quadro clinico non è rassicurante ed è in coma.

Eugenio è disperato e non c'è altro da fare che aspettare.

Susanna per fortuna si è svegliata ed è vigile, anche se ancora in terapia intensiva. Niko ha potuto solo guardarla dalla finestra della terapia intensiva, ma sia Ornella che Rossella sono ben fiduciose. Ci sarà dunque un clamoroso colpo di scena, a dispetto delle precedenti indiscrezioni? Di seguito, ciò che accadrà nella puntata di domani.

Viola in coma in Un Posto al Sole del 31 agosto 2022

Sono ore di grande angoscia per i protagonisti di Un Posto al sole, dopo quanto successo a Viola e Susanna. Niko è stato avvisato da Filippo e Serena in quel di Maratea e, con il cuore in gola, si è precipitato a Napoli per stare vicino alla sua Susanna, in gravi condizioni.

A pregare per lei c'è anche mamma Adele e i suoi amici. Esausti, Eugenio, Ornella, Diego e Raffaele aspettano che la situazione si risolva, ma pare che le cose si mettano davvero male. Per fortuna, l'intervento pare essere andato bene per Susanna, con grande sollievo dei suoi cari.

Purtroppo, dopo l'intervento, Viola versa in uno stato di coma a causa delle gravi ferite riportate al fegato e Ornella è disperata, anche se cerca di farsi forza.

Le condizioni di Susanna, invece, sembrano in via di miglioramento e la giovane si è anche svegliata, vigile e cosciente.

Le Anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che per Niko sarà un sollievo, ma che la sua felicità non durerà a lungo; stando agli spoiler, infatti, dovrà prendere una decisione difficile e inaspettata, con inevitabili conseguenze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Nunzio a caccia di Lello

Ma ci sarà spazio anche per la furia di Franco che, coinvolgendo Nunzio, si mette sulle tracce di Lello, deciso a scoprire dove si nasconde e assicurarlo una volta per tutte alla giustizia. Boschi si metterà in pericolo, pur di vendicare ciò che è successo a Viola e Susanna. I due possono contare anche su Damiano, che darà loro una mano a cercare il pericoloso Valsano.

Infine, nella puntata di domani, Speranza avrà da dire con suo padre Espedito, che non crede alla sua diagnosi riguardo la malattia che ha colpito le sue mucche. In questo modo, rischia di perdere il bestiame, ma pur di non lasciar da parte l'orgoglio, sarà pronto anche a questa possibilità.

Ricordiamo che la puntata di domani, mercoledì 31 agosto, di Un Posto al sole andrà eccezionalmente in onda alle 20:05 su Rai 3.