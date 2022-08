La stagione 2022/2023 di Un posto al sole è iniziata nella serata del 29 agosto. Durante la settimana da lunedì 5 a venerdì 9 settembre andranno in onda sul piccolo schermo gli episodi dal 6016 al 6020, che preannunciano importanti novità per Michele. Infatti Fabiana, sua ex collega milanese, arriverà all'improvviso a Napoli e andrà in radio a trovare Saviani. Successivamente la coppia andrà a mangiare al Caffè Vulcano e la collega del giornalista verrà osservata attentamente da Silvia e Samuel. La proprietaria del bar e il cuoco saranno impressionati dalla bellezza della giovane.

Rossella, invece, rinuncerà a pranzare con suo padre, non standole simpatica la sua amica.

Un posto al sole, anticipazioni al 9 settembre: Fabiana arriva all'improvviso da Michele

Nei mesi scorsi Michele aveva lasciato Napoli per trasferirsi a Milano. Il giornalista, una volta scoperto il tradimento di Silvia, aveva deciso di chiudere il matrimonio e trasferirsi al nord per cambiare vita. Una volta rientrato nel capoluogo campano, Saviani aveva raccontato poco riguardo a come aveva trascorso il tempo in Lombardia. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 9 settembre, rivelano che Fabiana, una ex collega di Saviani, arriverà all'improvviso in radio da Michele.

Le motivazioni che spingeranno la giovane ad andare a trovare l'ex collega con cui lavorava a Milano saranno professionali.

Un posto al sole, trame al 9 settembre: Fabiana ha bisogno dell'aiuto di Michele

Una volta arrivata in radio, Fabiana spiegherà a Michele di essere arrivata a Napoli per realizzare un servizio sul Miracolo di San Gennaro.

L'intento della giornalista sarà quello di farsi aiutare da Saviani con le immagini di repertorio. A quel punto l'ex marito di Silvia sarà impressionato dall'intraprendenza dell'ex collega. Nel frattempo, arriverà anche Rossella, che vorrà pranzare con suo padre, ma accadrà un imprevisto. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole rivelano che la dottoressa Graziani cambierà idea, non appena vedrà la ragazza.

In particolar modo, le indiscrezioni trapelate fanno sapere che a Rossella starà antipatica Fabiana e deciderà di andare via, lasciando i due giornalisti da soli.

Un posto al sole, episodi al 9 settembre: Silvia vede Michele con Fabiana ed è impressionata

A quel punto Fabiana assisterà alla trasmissione radiofonica di Michele e si complimenterà con il conduttore riempiendolo di lodi. Successivamente la coppia andrà a pranzare al Caffè Vulcano. Una volta arrivati al bar, la giovane ragazza verrà scrutata da Silvia e Samuel. La proprietaria del locale resterà impressionata dal fatto che l'ex marito sia uscito con una donna molto più piccola di lui, così come il cuoco del ristorante. La bellezza di Fabiana non passerà inosservata e Silvia ne resterà impressionata. Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano se Graziani commenterà la cosa con il suo ex o se terrà i pensieri solo per lei.