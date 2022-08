Una vita, dopo una pausa di circa due settimane, torna in onda nella settimana che va dal 22 al 27 agosto. In questi episodi accadrà davvero di tutto. Stando alle anticipazioni, infatti, Genoveva riuscirà a trovare Rodrigo Lluch ed in seguito avrà la conferma di essere incinta, ma vorrà abortire e per farlo chiederà aiuto ad Ignacio arrivando persino a minacciarlo. Nel frattempo, Ramon e Fidel trameranno qualcosa ed il Palacios chiederà aiuto a José per vendere alcuni suoi terreni. Intanto, Valeria e David progetteranno la loro fuga negli Stati Uniti.

Una vita, trame 22-27 agosto: Valeria e David progettano la fuga

Le vicende di Una vita riprenderanno esattamente da dove si erano interrotte, ovvero dal tentativo di fuga di Valeria e David. I due, infatti, come segnalano le anticipazioni inerenti gli episodi in onda dal 22 al 27 agosto, si prepareranno ad andare a vivere negli Stati Uniti. Tuttavia, Exposito, nel momento in cui incontrerà Aurelio insieme al suo sicario, fingerà di voler tornare a lavorare per lui. Nel frattempo, Liberto e Hortensia litigheranno per via del fatto che lei non porta rispetto a Pascual.

Poco dopo, le sorelle Rubio coltiveranno la speranza che Azucena si fidanzi con il giovane Angel, il quale inviterà la ragazza all'opera nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real.

Intanto, Aurelio e Marcelo saranno convinti che Genoveva aspetti un bambino, ma lei si rifiuterà di accettarlo mentre Dori farà una telefonata all'estero dalla pensione finendo per far insospettire Fabiana. Più tardi, Lolita sembrerà sempre più interessata al rapporto tra suo suocero e Fidel [VIDEO] mentre il Palacios chiederà aiuto a José per vendere alcuni suoi terreni e gli farà promettere di non dire nulla a nessuno.

Una vita, spoiler 22-27 agosto: scritte offensive contro i commercianti di Acacias

Servante continuerà a voler investire i suoi risparmi nel commercio delle arance e dopo aver cercato di farlo insieme a Jacinto, ne parlerà ad Alodia e riuscirà a convincerla a diventare sua socia. Nel frattempo, Ramon e Lolita, dopo tante incomprensioni e malumori, si riavvicineranno, ma l'uomo sarà intento a tramare qualcosa insieme a Fidel.

Per tale motivo venderà alcuni suoi terreni con l'aiuto di José. Intanto, David e Valeria continueranno a sognare una vita completamente nuova negli Stati Uniti.

Aurelio, invece, farà vedere a Marcelo i laboratori nuovi ed ordinerà a Luis di usare tutti i mezzi a disposizione per costringere i commercianti del quartiere a vendergli le loro attività. Il mattino successivo, gli abitanti del quartiere troveranno i muri imbrattati con scritte offensive nei confronti di Fabiana, Lolita e Inma e tutti mostreranno loro solidarietà. Poco dopo, Guillermo vedrà Azucena salire in macchina di Angel e così accetterà un invito di Claudia mentre Pascual e Hortensia avranno l'ennesimo scontro verbale e l'uomo le rimprovererà di essere troppo altezzosa.

Genoveva riesce a trovare Rodrigo Lluch

Genoveva, negli episodi Una vita in onda la prossima settimana, riceverà un telegramma da parte di Cuevas, il quale la informerà di essere riuscito a portare a termine il suo compito, ovvero trovare Rodrigo Lluch. Il chimico, infatti, si trova a Marburgo. Nel frattempo, Marcelo riferirà ad Aurelio che la consorte ha scoperto dove si trova Rodrigo, ma lui gli dirà di sapere già tutto e di aver deciso di far fare il lavoro sporco a lei e attendere che il chimico arrivi in città. Inoltre, dirà a David che gli risparmierà la vita se lui farà in modo che Valeria resti ad Acacias, ma il giovane sarà deciso a fuggire via con lei.

Poco dopo, Ignacio visiterà Genoveva e confermerà la sua gravidanza.

A quel punto, la donna gli chiederà di darle il nome di un medico che pratica gli aborti e quando Quiroga si rifiuterà di farlo, lei lo minaccerà di rivelare ad Alodia i suoi continui tradimenti. Intanto, Luzdivina verrà a sapere da Lolita l'oscuro passato di Genoveva e racconterà tutto a Marcelo. Infine, i vicini si rivolgeranno a David per fermare Mañas mentre Lolita e Fidel andranno a pranzo fuori con gran disappunto da parte di Ramon.