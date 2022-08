Come finisce Una vita? Questa è la domanda che si stanno facendo i tanti fan della soap opera che ha tenuto alti gli ascolti di Canale 5 per oltre dieci anni e che si avvia alla conclusione. Dopo la pausa estiva, Acacias 38 tornerà su Mediaset per trasmettere gli episodi conclusivi, con il gran finale previsto per il mese di novembre 2022. La storica telenovela dovrebbe quindi passare il testimone a Terra Amara, che sta facendo decollare gli ascolti di Canale 5, con punte di share vicino al 20%. Tuttavia, prima di quella data, tante avventure aspettano i nostri amati vicini.

Una Vita come finisce: Casilda diventa una signora molto ricca

Tutto cambierà nelle puntate finali di Una Vita: Casilda è una ricca signora, dopo la sua fortunata vincita alla lotteria del paesino. Ma non solo lei avrà questa fortuna. Il biglietto verrà infatti comprato anche da Servante e Fabiana, che cambieranno per sempre le loro esistenze. I due faranno un lungo viaggio e, al loro ritorno, riempiranno di doni gli amici, per condividere la loro buona sorte. Successivamente, metteranno a nuovo la pensione, che diventerà un luogo di lusso.

Novità anche per Alvarez Hermoso: Felipe guarisce e si fidanza, promettendo a Dori di sposarla e di voltare completamente pagina trasferendosi in Svizzera, dove c'è anche l'amato figlio Tano, nel frattempo diventato un affermato medico.

Una Vita, Genoveva muore

C'è anche chi pagherà per le sue malefatte. Gabriela, la figlia segreta di Genoveva, arriverà nel quartierino per vendicarsi della madre, ma qualcuno le anticiperà il lavoro. Stando infatti alle anticipazioni di Una Vita, Aurelio non è morto come tutti crederanno e tornerà a sorpresa nell'appartamento della moglie, freddandola senza pietà.

Gabriela potrà così godersi tutta l'eredità della madre e spartirla con una complice che nessuno si aspetta, ovvero Cayetana, che non è morta nell'incendio di tanti anni fa.

Lolita trova l'amore nel finale di Una Vita

Tra i personaggi che torneranno nel quartierino, ci saranno Susana e Armando, pronti a mettersi in affari con Rosina e Liberto.

Ma non solo. Nel finale di Una Vita, Leonor torna ad Acacias e Inigo la raggiunge con le tre gemelle che hanno avuto in questi lunghi anni.

Bellissimo finale anche per Lolita che, nonostante le iniziali titubanze di Ramon, si lascerà andare alle gioie dell'amore con Fidel, voltando completamente pagina. I due potranno ricostruirsi una vita anche grazie ai tanti doni che riceveranno ai generosi Fabiana e Servante, che condivideranno parte della loro immensa fortuna con loro. Bellita, invece, verrà premiata da Re per la sua lunga carriera da artista.