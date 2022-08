Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla figura di Gulten: la domestica si rivelerà, secondo le trame turche, uno dei personaggi fondamentali per lo svolgimento della soap. Innamorata di Yilmaz, la domestica farà di tutto per salvarlo ma la sua richiesta di aiuto a Sabahattin verrà interpretata da Fadik come una relazione clandestina con il medico. Il pettegolezzo prenderà sempre più corpo fino a quando, giunto alle orecchie del fratello e di Sermin, renderà la vita impossibile a Gulten che, alla fine, tenterà il suicidio. Yilmaz sarà pronto ad aiutarla.

Fadik espone i suoi sospetti a Hunkar e Sermin

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Seguendo la storyline, ben presto Gulten dovrà affrontare una diceria sul suo conto che la spingerà a fare un gesto inaspettato. Dopo che Sabahatin chiederà il divorzio a Sermin, lascerà la tenuta Yaman ma farà consegnare i documenti per la separazione all'ormai ex moglie. Le carte saranno consegnate a Fadik, visto che Sermin non si troverà in casa e, dalla domestica, passeranno nella mani di Hunkar. La donna sarà stupita nell'apprendere che il matrimonio della nipote è giunto al capolinea e non si saprà dare una motivazione.

A questo punto, Fadik deciderà di confessare i suoi sospetti alla padrona, affermando di temere che il medico e Gulten abbiano una relazione.

La domestica, infatti, in precedenza, aveva frainteso una conversazione tra la collega e Sabahattin. Hunkar non crederà alle parole di Fadik e la caccerà via in maniera perentoria. La domestica, in lacrime, deciderà di parlare direttamente con Sermin, mandando la cugina di Demir su tutte le furie.

Yilmaz salva la vita di Gulten

Sermin dopo aver accusato ingiustamente Gulten, chiederà alla zia di cacciarla dalla villa. Gulten si giustificherà con il fratello affermando di aver chiesto aiuto a Sabahattin solo per salvare Yilmaz quando era ferito ma Gaffur non prenderà bene la cosa e contatterà un uomo molto più grande per dargli la sorella in moglie in modo tale da spegnere ogni pettegolezzo.

Sebbene Saniye tenterà di fermare il marito, Gaffur sarà irremovibile.

Gulten, disperata, andrà nella stalla dove il fratello l'aveva legata e tenterà di togliersi la vita impiccandosi. Per fortuna, Yilmaz arriverà in tempo: porterà via la ragazza offrendole rifugio presso la casa di Fekeli. L'ex detenuto poi intimerà a Gaffur di lasciare in pace la sorella e il capomastro non potrà fare altro che cedere a questa richiesta. Gaffur ora sarà nei guai perché dovrà spiegare ai padroni che fine ha fatto la sorella. Per sapere cosa accadrà ai domestici non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.