Gli spoiler sulla prima registrazione di Uomini e donne sono serviti anche per capire quanti e quali personaggi già noti al pubblico sono tornati in studio. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che qualche piccolo cambiamento è stato apportato soprattutto nel parterre maschile del Trono Over. Assenti alle riprese del 30 agosto Biagio, Franco e Luciano. Tutte riconfermate le dame più chiacchierate della passata edizione, tra cui Ida, Gemma, Catia e Gloria.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Anche se Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 19 settembre, sono già ricominciate le registrazioni delle puntate della nuova edizione.

Le anticipazioni che Lorenzo Pugnaloni ha fornito sulle prime riprese stagionali del dating show sono utili anche per capire se ci sono stati degli addii importanti nel cast oppure se tutti i veterani sono stati riconfermati.

Il blogger ha fatto sapere che tra i cavalieri del parterre 2022/2023 ci sono state delle defezioni rispetto all'anno scorso: almeno tre protagonisti della passata stagione del programma di Canale 5, infatti, non hanno partecipato all'appuntamento col quale il format esordirà in tv tra circa tre settimane.

Tra coloro che non sono tornati agli Elios dopo l'estate figura un personaggio che gli opinionisti Gianni e Tina avevano ribattezzato "il professore": Franco Fioravanti, il controverso romano dal carattere forte e testardo.

Il ruolo centrale di Riccardo a Uomini e Donne

Un'assenza della quale si è parlato nel corso delle vacanze è quella di Luciano Giannelli. Già da qualche settimana, secondo alcune indiscrezioni, si sapeva che il veneto non avrebbe potuto partecipare alla nuova edizione di Uomini e Donne a causa di seri problemi di salute, sopraggiunti al termine delle riprese di maggio scorso.

Secondo gli spoiler della registrazione del 30 agosto, Luciano non farà probabilmente parte del cast 2022/2023 del Trono Over.

Il nome più clamoroso che manca nella lista dei protagonisti del parterre maschile, però, è quello di Biagio Di Maro. Dopo essere stato al centro delle dinamiche del format per circa due anni, il napoletano non è stato riconfermato per le puntate che saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre.

Si vocifera di una probabile insofferenza da parte di Maria De Filippi nei confronti del cavaliere che trattava un po' superficialmente le dame, ma questa al momento resta una chiacchiera che non ha trovato conferme.

Le troniste di Uomini e Donne

Franco, Luciano e Biagio non hanno partecipato alla prima registrazione di Uomini e Donne 2022/2023, ma tutti gli altri veterani del cast erano presenti e alcuni di loro hanno già "dato spettacolo".

Riccardo Guarnieri, in particolare, è tornato in studio più carico che mai: prima ha litigato con Ida Platano a causa di un riavvicinamento non andato a buon fine durante l'estate, poi ha cercato con insistenza un ballo con la neo tronista Federica Aversano.

A proposito dei ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel dating show, fino a ora sono state presentate solamente le due donne: l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e Lavinia Mauro, una studentessa di 26 anni che in passato ha frequentato Nicolò Brigante in esterna.

Per quanto riguarda i ragazzi del Trono Classico, non si sa ancora nulla: i due potrebbero essere ufficializzati nel corso delle riprese del 31 agosto oppure in quelle previste per la prossima settimana.