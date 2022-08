Rivelazioni sorprendenti saranno al centro della nuova puntata di Terra Amara, visibile il 6 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La trama della soap opera turca racconta che Sermin Yaman scoprirà la verità sul suo amante Veli grazie ad una confessione di Hunkar.

Terra Amara, anticipazioni 6 settembre: Sabahattin convinto a divorziare da Sermin

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 6 settembre dalle ore 14:45 in prima visione tv annunciano super sorprese.

In dettaglio, il dottor Sabahattin entrerà in possesso di alcune foto dove si nota sua moglie in atteggiamenti molto compromettenti con Veli. L'uomo, a questo punto, non esiterà ad affrontare Sermin, mettendola di fronte alle proprie responsabilità. In questo frangente, il padre di Betul comunicherà alla cugina di Demir di aver intenzione di procedere al divorzio.

Inoltre ci sarà spazio per Gulten, la dolce domestica della tenuta. In pratica, Zuleyha inviterà la ragazza a fare compere per lei. Qui, Taskin si ritroverà un pacchetto di Sermin tra le sue mani. In questo modo, la giovane scoprirà che Yaman ha un debito con loro.

Veli convince Fusun a prestargli altro denaro

Nella nuova puntata di Terra Amara visibile il 6 settembre in prima visione tv, Gulten deciderà di raccontare la scoperta su Sermin ad Hunkar (Vahide Perçin).

Neanche a dirlo, la matrona procederà all'apertura del pacchetto, dove troverà alcuni preziosi gemelli con la sigla V.E. In questo modo, la signora Yaman capirà che si tratta di Veli. Dall'altra parte, il fratellastro di Zuleyha convincerà Fusun a prestargli altro denaro e diventare socia in affari.

Hunkar informa la nipote che il suo amante è un truffatore

Allo stesso tempo, Hunkar si recherà da Sermin per chiedere spiegazioni sul ritrovamento del prezioso oggetto. La cugina di Demir, a questo punto, cercherà depistare i sospetti negando che siano suoi. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la signora Yaman farà intendere alla nipote che si è fidata di una persona sbagliata visto che il suo amante non è altro che un truffatore.

Una rivelazione, che ovviamente sconvolgerà l'ex moglie di Sabahattin, sebbene faccia fatica a crederci.

Zuleyha (Hilal Altınbilek), invece, si recherà al villaggio per portare alcuni abiti. Sarà in questo frangente che Nazire accuserà un brutto malore. Alla fine, la moglie del potente Demir (Murat Ünalmış) troverà l'amica in preda ad una grave crisi epilettica al torrente. La donna riuscirà a sopravvivere? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per conoscere quale sarà il suo destino.