La prima registrazione di Uomini e donne del 30 agosto è stata caratterizzata dalla presentazione delle prime due tronisti ufficiali di questa nuova edizione.

Una di queste è Federica Aversano, un personaggio ben noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, data la sua partecipazione alla scorsa edizione nelle vesti di corteggiatrice.

Durante le riprese di martedì pomeriggio si è tornato a parlare anche del trono over e il cavaliere Armando Incarnato si è ritrovato subito al centro delle polemiche.

Chi sono le prime troniste: registrazione Uomini e donne 30 agosto

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 30 agosto rivelano che in studio sono state presentate le prime due nuove troniste di quest'anno.

Trattasi di Federica Aversano che, dopo aver superato la delusione per il rifiuto di Matteo Ranieri, è tornata a mettersi in gioco ma questa volta come tronista.

Una presenza che non passerà affatto inosservata agli occhi degli spettatori e affezionati del programma Mediaset, dato che per tutta l'estate hanno chiesto agli autori di prendere in considerazione un suo possibile ritorno a settembre come tronista.

La seconda tronista in carica, invece, si chiama Lavinia: ha 26 anni ed ha svelato nel suo video di presentazione di essere una persona particolarmente diretta e schietta.

Tina punzecchia subito Gemma: registrazione Uomini e donne 30 agosto

Sono loro, al momento, i primi due volti di questa nuova stagione del talk show di Maria De Filippi: altri due tronisti, invece, potrebbero essere presentati nel corso della seconda registrazione in programma domani 31 agosto.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che si è tornato a parlare anche del trono over.

Occhi puntati in primis sul ritorno in studio di Gemma Galgani che, contrariamente alle voci che sono circolate nel corso dell'estate, non ha lasciato il programma.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che, nel rivedere la sua "nemica", non ha evitato di punzecchiarla con delle frecciatine al vetriolo.

Armando scatena polemiche: anticipazioni Uomini e donne registrazione 30 agosto

Il motivo? Tina ha ironizzato sul fatto che, questa estate, Gemma non si sia sottoposta a nessun nuovo intervento di chirurgia estetica, così come aveva fatto nel corso degli ultimi anni, prima del ritorno in studio a Uomini e donne.

Occhi puntati anche su Armando che, nel corso della prima registrazione del 30 agosto, si è ritrovato subito al centro delle polemiche.

Come riportato sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere napoletano ha detto la sua sulle nuove troniste ed è stato subito contestato da un altro personaggio del trono over, tanto che tra i due c'è stato subito un primo battibecco.