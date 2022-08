Diversi fatti inattesi sono accaduti nel corso della prima registrazione di Uomini e donne, avvenuta il 30 agosto negli studi Elios di Cinecittà in Roma.

Le anticipazioni del dating show di Canale 5 rivelano che Gemma Galgani ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere. Tina Cipollari, invece, ha avuto uno scontro con Pinuccia.

Uomini e Donne: anticipazioni dalla registrazione del 30 agosto

Il 30 agosto è stata registrata la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Le anticipazioni delle riprese riportate sul web raccontano che Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono stati ospiti in studio per la gioia dei fan.

I due, diventati una coppia qualche anno fa nel dating show di Maria De Filippi, hanno annunciato che a breve diventeranno per la prima volta genitori.

Inoltre, spazio alla presentazione delle due nuove troniste. La conduttrice ha scelto di affidare il trono a due vecchie conoscenze della famosa trasmissione. Federica Averzano e Lavinia Mauro hanno accettato di trovare l'amore della loro vita davanti alle telecamere di Cinecittà.

Riccardo chiede di poter ballare con Federica

Nella registrazione del 30 agosto di U&D, Tina Cipollari non è apparsa entusiasta della scelta di Maria di affidare il trono a Federica, con la quale si era già scontrata nella precedente edizione. L'opinionista, infatti, si è lasciata andare soltanto ad una piccola battuta nei confronti di Aversano.

In seguito le due troniste hanno fatto la conoscenza dei loro corteggiatori, con i quali si sono intrattenute in diversi balli.

A tal proposito Riccardo Guarnieri ha chiesto di poter ballare con Federica, che l'aveva impressionata nella passata edizione. Una volta al centro dello studio, il cavaliere tarantino e la tronista si sono lasciati andare a una lunga conversazione.

Gemma ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere

Inoltre vi è stato spazio per i protagonisti del trono over. In dettaglio, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono rese protagonista di un nuovo siparietto. L'opinionista ha ironizzato con la dama per il fatto di non aver scelto di ricorrere alla chirurgia plastica, alludendo al fatto che forse il dottore era in vacanza.

Inoltre la torinese ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere, mentre ha deciso di mandare a casa Giovanni, con il quale aveva avuto un breve flirt nella passata stagione.

Tina ha attaccato Pinuccia

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in quanto Tina Cipollari ha pesantemente attaccato Pinuccia, rea di aver deciso di recarsi insieme ad Alessandro al concerto di Vasco Rossi. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, invece, hanno avuto un nuovo battibecco. Il tarantino ha accusato l'ex di non averlo considerato quando ha provato a mettersi in contatto con lei quest'estate.