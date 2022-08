Il parterre del cavalieri di Uomini e donne 2022/2023, dovrà fare a meno di due protagonisti che hanno contribuito al successo della passata edizione. Marcello Messina non tornerà in studio come si vociferava perché è ancora legato a Viviana, la ragazza per amore della quale ha abbandonato il programma alcuni mesi fa. Luciano Giannelli, invece, sarebbe "costretto" a lasciare il cast dei senior per ragioni di Salute: il medico avrebbe consigliato al veneto di stare a riposo anche dopo la fine dell'estate.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Ci sarebbero interessanti novità sul cast della prossima stagione di Uomini e Donne. Visto che mancano circa due settimane all'inizio delle riprese dell'edizione 2022/2023, in rete impazzano molte voci sui personaggi che parteciperanno alle nuove puntate.

Stando a recenti indiscrezioni, almeno due storici cavalieri del parterre non dovrebbero tornare dopo la pausa estiva per motivi diversi.

Marcello Messina, ad esempio, ultimamente era rientrato nell'elenco dei possibili protagonisti di settembre, ma una foto ha fatto chiarezza sulla sua reale situazione sentimentale. Dopo che si parlato di una sua probabile rottura con la compagna Viviana (e il conseguente ritorno nel dating-show per cercare un altro amore), è stata proprio quest'ultima a smentire tutto postando uno scatto dalle vacanze che sta condividendo proprio con la sua dolce metà.

I cambiamenti tra i protagonisti di Uomini e Donne

Un altro cavaliere che ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne e che non sarebbe riconfermato nel cast 2022/2023, è Luciano Giannelli. Il veneto è ricordato dal pubblico soprattutto per i balli scatenati che faceva a centro studio tutte le volte che partiva la musica: il signore in questione, inoltre, è stato "arruolato" nel Trono Over da Maria De Filippi dopo un'esilarante ospitata a C'è posta per te per ritrovare una fiamma di gioventù.

Dallo scorso giugno, però, in rete si parla di alcuni problemi di salute che avrebbero colpito il protagonista del dating-show.

Recenti aggiornamenti, poi, fanno sapere che il medico avrebbe sconsigliato a Luciano di tornare in trasmissione dopo l'estate, anzi dovrà osservare un accurato riposo per evitare che le sue condizioni peggiorino.

Tra gli altri cavalieri che non avrebbero il posto assicurato nel nuovo parterre, c'è anche Biagio Di Maro: il napoletano non sarebbe visto di buon occhio soprattutto dalla conduttrice, stanca del suo modo di fare con le dame.

Ida e Gemma 'regine' di Uomini e Donne

Per quanto riguarda gli altri personaggi che nei mesi scorsi si sono fatti notare nelle tante puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda, dovrebbero essere tutti riconfermati nella prossima edizione.

Riccardo Guarnieri sarebbe già pronto a riprendere possesso del suo posto nel parterre maschile, così come la sua ex Ida Platano. I due non si sono più rivolti la parola dopo il turbolento addio della scorsa primavera, ma c'è chi è pronto a scommettere che nel corso della nuova stagione non mancheranno i confronti, le liti e magari anche qualche altro tentativo di riavvicinamento.

Anche Gemma Galgani si starebbe preparando per rientrare in studio dopo uno stop di oltre tre mesi. Anche se non è più la protagonista indiscussa del dating-show, la torinese non molla e continua a credere di poter trovare l'anima gemella in tv dopo svariate delusioni amorose nelle quali è incappata in questi anni.

Armando Incarnato, infine, va a chiudere il gruppo di veterani che a settembre torneranno a far compagnia ai telespettatori con frequentazioni, tira e molla, discussioni e scontri.