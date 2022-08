Appassionanti colpi di scena saranno presenti nelle prossime puntare di Terra Amara, in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame dei nuovi episodi rivelano che Gaffur sarà sempre più spietato nei confronti di Gulten, tanto da segregarla in una stalla per farle dimenticare Yilmaz Akkaya, l'uomo di cui si è innamorata.

Anticipazioni Terra Amara: Gaffur segrega la sorella in una stanza

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi che verranno trasmessi prossimamente in televisione, svelano che Gaffur sarà sempre più cattivo nei confronti della sorella.

Tutto inizierà quando Hunkar verrà ferita gravemente da Yilmaz, nel tentativo di fermare uno scontro tra quest'ultimo e Demir. Il capomastro, a questo punto, farà di tutto pur di rintracciare Akkaya, visto che avrà il presentimento che sia coinvolto nella brutta questione. Per questa ragione Gulten deciderà di avvisare il figlioccio di Fekeli di cosa ha intenzione di fargli suo fratello. Purtroppo l'intento della giovane verrò scoperto in breve tempo, tanto che Gaffur perderà il lume della ragione. Difatti il capomastro segregherà la sorella in una stalla, in compagnia di mucche e rifiutandosi di darle cibo e acqua.

Il capomastro libererà Gulten solo se si dimentica di Yilmaz

Negli episodi della prima stagione di Terra Amara, Saniye deciderà d'intervenire per cercare di risolvere la situazione, ma suo marito non vorrà sentire ragioni.

Gaffur, infatti, si rifiuterà di consegnare le chiavi alla moglie per liberare Gulten e darle la possibilità di tornare a casa. Per questo motivo i due coniugi inizieranno a litigare sempre più ferocemente. Alla fine il capomastro rimarrà fermo nella sua posizione, precisando che libererà sua sorella quando gli garantirà che ha dimenticato Yilmaz.

Akkaya riesce a liberare la domestica

I colpi di scena non finiranno qui, visto che nella storyline si inserirà Nazire, che dopo aver scoperto della reclusione di Gulten informerà Yilmaz, che senza pensarci nemmeno un minuto si recherà alla stalla per liberarla. In questo frangente Akkaya offrirà protezione alla domestica nella tenuta del suo padrino Fekeli, ma la giovane rifiuterà l'invito in quanto intenzionata a non lasciare sola Saniye, che rimarrebbe alla mercé di Gaffur.

Per questo motivo Gulten sarà costretta a chiedere perdono a suo fratello, promettendogli che non nominerà mai più Yilmaz. Ma la giovane riuscirà a mantenere la parola data oppure dimostrerà di essere ancora innamorata dell'amato di Zuleyha?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline.