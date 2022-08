Un posto al sole è pronto a tornare lunedì 29 agosto con uno degli episodi più attesi di sempre. L'ultima puntata della ventiseiesima stagione è stata infatti caratterizzata da un clamoroso cliffhanger, che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. L'episodio si è infatti concluso con Lello Valsano che ha sparato tre colpi contro Viola e Susanna, portando l'hype dell'inizio della stagione 27 alle stelle.

Il colpo di scena, però, non è stato l'unico elemento a catalizzare l'attenzione. I fan di Upas più attenti hanno infatti notato come, nelle ultime puntate, gli sceneggiatori e il regista abbiano voluto giocare con loro disseminando alcuni indizi sulle trame future sotto forma di piccoli dettagli.

Tale espediente, molto utilizzato dalle serie statunitensi, è una novità per la soap, che però sta sortendo gli effetti sperati, alimentando la curiosità in merito alle puntate future.

Un posto al sole: Il taglio di Viola che continua a sanguinare

L'intero episodio finale di Upas sembra essere permeato da un forte senso di disagio. Diverse scene sembrano essere state create per destabilizzare lo spettatore e renderlo partecipe del fatto che qualcosa di orribile stia per accadere. Molti hanno ad esempio notato come il taglio che Viola si era procurato a casa continuasse a sanguinare, quasi a rappresentare una sorta di campanello d'allarme oltre che un presagio di sventura. Senza scomodare spiegazioni esoteriche, il sangue e la ferita che non si rimargina rappresentano un chiaro espediente narrativo che gli sceneggiatori hanno voluto utilizzare per tenere alta la sensazione di pericolo nello spettatore.

Niko guarda le foto di Susanna

Molti spettatori hanno osservato con sospetto la scena in cui Niko (Luca Turco) guarda con aria sognante le foto di Susanna (Agnese Lorenzini). Tale dettaglio può apparire a un primo sguardo forse trascurabile, ma risulta palese come gli sceneggiatori abbiano voluto enfatizzare la scena con la musica e le inquadrature che si alternavano con la scena finale con protagonista Lello.

Nelle serie tv è molto comune che prima che un personaggio muoia, gli venga dato risalto mostrando alcuni suoi flashback o, come in questo caso, qualche dettaglio che richiami l'attenzione su di lui.

Una lama punta alla gola di Roberto

L'attenzione attualmente sembra essere catalizzata interamente da Viola e Susanna, tuttavia c'è un'altra storyline che merita una profonda riflessione e che potrebbe essere destinata ad assumere un enorme peso in futuro.

Nelle ultime due puntate gli spettatori hanno potuto fare la conoscenza di un nuovo misterioso personaggio, Lia Longhi (Chiara Mastalli).

La nuova governante di casa Ferri sembra avere le carte in regola per assurgere al ruolo di nuovo villain della prossima stagione. Le anticipazioni rivelano che qualcuno che odia Roberto voglia vendicarsi di lui. In particolare c'è un dettaglio che ha fatto sobbalzare gli spettatori dalla sedia. A un certo punto, infatti, si nota una figura misteriosa intenta a osservare alcune foto di Ferri e Marina scattate a Procida. Chiunque sia questa persona stava chiaramente seguendo i due, ma c'è dell'altro. In un frame si nota infatti una lama di un tagliacarte puntata alla gola di Roberto, quasi a sottolineare che l'uomo sia in pericolo. Tutto lascia pensare che a volersi vendicare di Roberto sia proprio Lia, a meno che la donna non sia lì per proteggere l'uomo dalla vera minaccia, rivelando quindi un ulteriore colpo di scena.