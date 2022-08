Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata del 4 agosto svelano nuovi colpi di scena. Lara, in evidenti difficoltà economiche, proporrà un accordo a Marina. Quest'ultima, tuttavia, sembrerà contrariata all'idea di agire all'oscuro del compagno.

Rossella riceverà una straziante lettera da parte del suo amico Corrado, affetto da una terribile malattia. Tale missiva farà riflettere non poco la ragazza riguardo al senso della vita.

Speranza sembrerà determinata a portare avanti la sua indagine riguardo lo stato di salute delle bufale di suo padre.

Upas, trama del 4/8: Martinelli fa una proposta a Marina

Nel corso della puntata di Upas del 4 agosto si tornerà a parlare della spinosa vicenda che vede protagonista Lara Martinelli. La donna, benché determinata a far finta di essere ancora incinta, dovrà fare i conti con un imprevisto non certo trascurabile. La signora Martinelli, difatti, non avrà soldi a sufficenza per completare la procedura di acquisto del bambino. In questo modo non potrà avare con tanta facilità il neonato con il quale ingannare Ferri. Pertanto dovrà arrendersi di fronte alla mancanza di soldi, optando per una soluzione alternativa. Lara, difatti, proporrà un accordo a Marina, chiedendole in cambio del denaro. Tutto questo ovviamente avverrà alle spalle di Roberto, il quale ignora che la presunta madre di suo figlio lo stia ingannando.

Tuttavia Marina resterà alquanto contrariata dalla richiesta della sua rivale, non volendo agire alle spelle del suo compagno.

Upas, episodio 4 agosto: Rossella leggerà la lettera di Corrado

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 4 agosto si tornerà a parlare di una storyline messa in stand by. Rossella riceverà una lettera dal suo amico Corrado, suo compagno di liceo affetto da una malattia in stato terminale.

La missiva avrà un contenuto straziante, e con molta probabilità il ragazzo le comunicherà di non avere molte speranze di guarigione. Le parole di Corrado faranno capire alla giovane Graziani quanto sia importante vivere la vita a pieno, ponendola, però, in uno stato di profonda crisi. Per la ragazza, infatti, non sarà facile accettare il destino toccato al suo amico.

Upas, anticipazioni 4/8: Speranza sarà aiutata dal fratello

Nel corso della puntata di Upas di giovedì 4 agosto sarà dato spazio anche al personaggio di Speranza. La ragazza sembrerà determinata nel voler svolgere un'indagine per verificare lo stato di salute delle bufale del suo caseificio. La giovane Altieri, grazie all'aiuto di Mariella e inaspettatamente di suo fratello Castrese, darà avvio ad una serie di analisi per capire se ci sia qualche problema.