A poco più di una settimana dall'inizio della nuova edizione di Amici, i fan hanno già individuato la prima possibile coppia di quest'anno. Dopo aver visto Niveo e Rita abbracciarsi affettuosamente nel daytime del 26 settembre, alcuni spettatori sono partiti col fantasticare su quello che potrebbe nascere tra loro in futuro. Dopo la prima puntata, in realtà, la ballerina era stata accostata a NDG, ma le voci di "inciucio" che circolavano non hanno trovato un seguito per il momento.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

La scuola di Amici ha riaperto i battenti lo scorso 18 settembre, ma alcuni fan sono già alla ricerca dei primi intrighi amorosi tra i nuovi allievi.

Chi ha guardato il daytime di lunedì scorso, per esempio, ha subito notato che tra Niveo e Rita c'è una bella complicità.

La ballerina è rientrata in casetta con le lacrime agli occhi per le critiche che le hanno mosso Emanuel Lo e Raimondo Todaro: a consolarla ci ha pensato il cantante del team Cuccarini con abbracci, carezze e parole dolci.

Sono bastate queste immagini apparentemente innocenti, a spingere alcuni spettatori a fantasticare su quello che potrebbe nascere tra i due ragazzi nel prossimo futuro, soprattutto ritrovandosi sotto lo stesso tetto 24 ore su 24.

Il giovane ha avuto delle tenere attenzioni per la compagna di classe, e poi l'ha spronata a lasciarsi andare e a non trattenere le emozioni che prova mentre esegue una coreografia davanti ai professori.

I rumor su NDG all'inizio di Amici

Se Niveo e Rita saranno davvero la prima coppia di Amici 22, è ancora presto per dirlo. I ragazzi sono reclusi in casetta da poco più di una settimana, quindi i fan dovranno aspettare un po' prima di avere informazioni su eventuali interessi che nasceranno.

La produzione è la prima a rendere pubblici i flirt che sbocciano tra i talenti della scuola, e lo fa attraverso dei video che vengono inseriti nei daytime che vanno in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Canale 5.

Un anno fa, ad esempio, i telespettatori sono stati aggiornati quasi in tempo reale sui fidanzamenti che ci sono stati tra i cantanti e i ballerini del cast: Serena e Albe sono stati i primi ad avvicinarsi, poi è toccato a Sissi e Dario, a Cosmary e Alex, e infine a Luigi e Carola che però a differenza degli altri non sono mai andati oltre ad una profonda amicizia.

Attesa per la terza registrazione di Amici

Prima che alcuni fan la accostassero a Niveo, Rita era già finita al centro del Gossip per un altro possibile flirt.

Le anticipazioni che circolavano sulla prima puntata della nuova edizione di Amici, parlavano di un'esultanza sopra le righe da parte di NDG per l'ingresso della ballerina nella scuola. Maria De Filippi si è accorta di questa reazione di grande gioia e ha chiesto se dietro ci fosse un "inciucio" nato magari durante la fase dei casting.

I diretti interessati non hanno né confermato né smentito, ma nelle puntate successive (né in quelle pomeridiane né in quelle domenicali) non si è più parlato di questa possibile coppia, quindi viene da pensare che in casetta non è successo nulla di rilevante tra loro.

Domani, mercoledì 28 settembre, sarà registrato il terzo speciale della ventiduesima stagione del talent-show, quello che sarà trasmesso in tv domenica 2 ottobre.

Gli allievi parteciperanno a delle gare (una di canto e una di ballo) e chi si classificherà ultimo finirà a rischio eliminazione: spetterà ai professori decidere se i talenti in bilico meritano di restare oppure se vanno messi alla prova con un confronto con un esterno.

Particolare attenzione per la ballerina Asia, considerata dalla maestra Celentano non all'altezza del banco: per la giovane, infatti, potrebbe arrivare o la sospensione o la maglia rossa della sfida.