Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 con le sue nuove puntate. Le anticipazioni di quelle che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre rivelano che Gloria riuscirà a uscire dal carcere. Umberto e Flora vivranno invece dei momenti difficili a causa della presenza di Matilde in atelier. La moglie di Tancredi svolgerà infatti il ruolo di vice di Adelaide e cercherà di accaparrasi la fiducia di Vittorio. Salvo deciderà di partecipare a una gara di ballo per riuscire a portare in crociera la sua amata Anna.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 7 ottobre: Irene si fa male

Irene inizierà a dare delle lezioni di ballo a Salvo. Purtroppo, però, la ragazza si farà male e non potrà partecipare alla gara di twist. A sostituire Cipriani ci sarà Elvira, anche se in un primo momento non vorrà esibirsi in quanto timorosa dei commenti degli spettatori. Vittorio si sentirà sempre più deluso da Adelaide e Matilde. La moglie di Tancredi riuscirà ad avere carta bianca dalla Contessa sul da farsi al Paradiso, l'unica condizione sarà quella di dare del filo da torcere a Flora, che di fatto inizierà a trovarsi in difficoltà.

Veronica sarà sulle spine perché temerà che Ezio possa non ricordarsi del loro anniversario e sfogherà le sue preoccupazioni su Gemma, che la rassicurerà.

La ragazza poi chiederà l'aiuto di Stefania, affinché la compagna di Ezio non rimanga delusa. Così, con l'aiuto di Stefania e Gemma, Colombo organizzerà una bella sorpresa a Veronica.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 ottobre: Marco deluso da Stefania

Stefania verrà intervistata dalla Rai in merito al suo libro, scritto per aiutare la madre a uscire dal carcere.

La ragazza, però, deluderà Marco nel momento in cui non lo citerà nei ringraziamenti. Nel frattempo Salvo ed Elvira torneranno dalla gara di twist. Adelaide incontrerà il banchiere Fumagalli per dare una mano a Marcello, ma niente andrà come lei aveva previsto. Maria mostrerà i bozzetti delle sue creazioni a Paola, ma a Flora non piaceranno.

Proprio quest'ultima si ritroverà in difficoltà nel momento in cui non riuscirà a reperire un tessuto fondamentale per portare a termine la collezione di punta.

Matilde riuscirà a risolvere la situazione in gran segreto, ma Vittorio verrà a conoscenza di ciò che farà la donna e ne rimarrà molto colpito. Marcello verrà invitato a Villa Guarnieri dalla Contessa. Veronica sarà in grande fermento in attesa che la Sacra Rota annulli il matrimonio di Ezio e Gloria, in modo tale che lei possa convolare all'altare con Colombo il più presto possibile. Dopo il grande impegno di Stefania, Gloria riuscirà ad avere la grazia e verrà finalmente scarcerata.