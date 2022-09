Mina Settembre 2 torna in onda domenica 2 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni della prima puntata della fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno rivelano che per la protagonista Gelsomina arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita.

Per prima cosa, infatti, Mina proverà a recuperare il tempo perso con suo fratello Gianluca e poi arriverà anche il momento di far chiarezza nel suo cuore e si ritroverà così a prendere una decisione definitiva tra Domenico e Claudio.

Gelsomina scossa dall'attentato a Claudio: anticipazioni Mina Settembre 2 prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 2 in programma domenica 2 ottobre alle 21:25 circa su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Una seconda possibilità", la protagonista Gelsomina si concederà una vacanza a Procida assieme a suo fratello Gianluca.

Dopo quella clamorosa scoperta che ha cambiato per sempre le loro vite, i due decideranno di prendersi un po' di tempo per se stessi.

La vacanza relax dei due fratelli, però, spazzata via nel momento in cui Gelsomina riceverà una telefonata del tutto inaspettata e inattesa.

Il suo ex marito Claudio è stato coinvolto in un attentato: una notizia che finirà per sconvolgere Gelsomina, la quale apparirà fortemente turbata e provata.

La scelta finale di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2 prima puntata

Le anticipazioni di questa prima puntata di Mina Settembre 2 rivelano che la donna deciderà di tornare subito a Napoli e, per prima cosa, si recherà in ospedale per andare a trovare il suo ex marito.

Nel momento in cui avrà modo di parlare con Claudio, Gelsomina arriverà a fare la sua fatidica scelta finale: la donna si renderà conto che sia giusto concedere una seconda possibilità al loro matrimonio, motivo per il quale deciderà di riprendere in mano le redini del suo rapporto con l'ex marito.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio della puntata d'esordio, dal titolo "Non va tutto bene".

Gelsomina in confusione: anticipazioni Mina Settembre 2 prima puntata

Le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 2 rivelano che l'assistente sociale si interesserà al caso di Valeria, una ragazza sovrappeso che per sopperire alla propria insicurezza ha assunto costumi particolarmente disinibiti, i quali rischiano di rovinare le sue prime esperienze.

Tuttavia, nel seguire la storia di Valeria, Gelsomina non sarà sola: al suo fianco ci sarà anche Domenico e ben presto la protagonista interpretata da Serena Rossi, si renderà conto che la presenza del ginecologo, la manda in totale confusione in merito alla sua scelta sentimentale.