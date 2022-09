Anche se sono passati solo pochi giorni, Elenoire sembra essere già fuori controllo nella casa del GF Vip; chiunque stia osando contraddirla nelle accuse che sta muovendo a Luca, si sta beccando rimproveri e urla gratis. Poco dopo aver litigato col tronista in cucina, Ferruzzi ha alzato la voce anche con Antonino che stava cercando di farla ragionare su delle parole troppo forti che le ha sentito dire. La concorrente continua a farsi forza tirando in ballo il suo difficile passato di donna transessuale spesso discriminata, ma i fan non ci stanno e si schierando contro di lei.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

A meno di sette giorni dall'inizio della nuova edizione del GF Vip, Elenoire ne ha già combinate di tutti i colori. La concorrente è finita al centro dell'attenzione mediatica per il rapporto che ha costruito con Luca sin dal debutto, un legame che lei pensava potesse diventare qualcosa di più di una bella amicizia.

Quando il romano ha chiarito che non intende avere una relazione con lei perché è innamorato della fidanzata Soraia, Ferruzzi è partita all'attacco accusando di averla presa in giro e di negare l'evidenza del suo sentimento solo per paura di essere giudicato.

Chiunque abbia osato contraddire la vippona su questa storia, si è beccato grida e rimproveri perché lei è convinta che Salatino abbia cercato di sedurla cantandole canzoni d'amore e guardandola negli occhi ripetutamente.

Il parere del pubblico del GF Vip

Tra i concorrenti del GF Vip che hanno cercato di far ragionare Elenoire, c'è anche Antonino. Il ragazzo ha provato a consigliare alla compagna d'avventura di riflettere sull'eventualità che possa aver frainteso alcune gentilezze di Luca, facendosi un film che in realtà non esiste (questo è il pensiero della maggior parte dei telespettatori).

"Ascoltami, uno può anche fraintendere", ha detto l'ex di Belen prima che Ferruzzi lo interrompesse bruscamente e gli urlasse contro.

La star del web non ha permesso a nessun vippone di contraddirla e a Spinalbese ha intimato: "Questa cosa non voglio neanche sentirla. Non mettete becco su cose che non sapete".

"Quando sarai trans potrai parlare, altrimenti no!", ha sbottato Elenoire davanti all'attonito coinquilino.

"Che cosa avrei dovuto fraintendere? Non rompete con questa storia, se dico una cosa è quella".

La protagonista della settima edizione ha concluso la sua invettiva sostenendo che chi non ha vissuto determinate cose sulla propria pelle non potrebbe dare opinioni.

Attesa per la terza puntata del GF Vip

Dopo aver rimproverato bruscamente Antonino, però, Elenoire è stata sorpresa dalle telecamere del GF Vip mentre diceva una cosa che ha fatto storcere il naso agli spettatori ancora di più.

"Su questa storia ci facciamo almeno tre puntate", dice Ferruzzi in una video che sta facendo il giro della rete. La donna, dunque, è sembrata consapevole del fatto che tutto quello che ha fatto e detto nei confronti di Luca sarebbe diventato argomento portante di alcuni dei prossimi appuntamenti in diretta condotti da Alfonso Signorini.

Questa mossa non sta piacendo ai fan del reality-show, che si stanno schierando quasi in massa a favore di Salatino che sarebbe vittima di una strategia ben precisa della concorrente.

Lunedì 26 andrà in onda la terza puntata del programma di Canale 5 e sicuramente il rapporto Elenoire-Luca sarà uno dei temi centrali, esattamente come ha predetto la donna nel filmato che tanti stanno usando per dimostrare che avrebbe soltanto finto di essere interessata al tronista pur di assicurarsi spazio in diretta.