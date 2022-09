Venerdì 23 e sabato 24 settembre sono state registrate la sesta e la settima puntata della nuova edizione di U&D. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche ore, fanno sapere che Ida e Riccardo sono lontanissimi dopo la decisione di lei di mettere un punto definitivo al loro tira e molla. Il cavaliere ha cercato di riavvicinarsi a Federica durante un ballo, ma non c'è stato verso di convincerla a uscire insieme. Primo bacio per Federico Nicotera del Trono Classico, inoltre ci sono stati degli avvicinamenti fisici anche tra Lavinia e Francesco.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono tempi duri per uno dei cavalieri più chiacchierati di U&D: dopo che Ida ha detto chiaramente che non vuole più tornare con lui, Riccardo sta facendo parecchia fatica a voltare pagina, soprattutto perché nel parterre non sembra esserci qualcuna interessata a lui.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate il 23 e il 24 settembre, fanno sapere che il pugliese ha provato a riaccendere il riflettori su di sé avvicinandosi a Federica durante un ballo.

Mentre il resto del cast danzava su una musica in sottofondo, Guarnieri chiedeva alla tronista Aversano si scambiare due parole.

Maria De Filippi si è accorta di tutto e poco dopo ha chiesto alla ragazza come fossero andate le cose e soprattutto perché il tarantino si è avvicinato a lei pur non essendo un suo corteggiatore.

Conoscenze per le dame di U&D

Quando la presentatrice di U&D le ha chiesto se Riccardo l'aveva invitata a ballare, Federica ha risposto di no ma che comunque aveva provato a stuzzicarla con parole dolci e complimenti.

Gli spoiler che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni sulle ultime due registrazioni del dating-show, informano fan e curiosi che la bella tronista ha ribadito per l'ennesima volta che non è interessata a Guarnieri.

Aversano ha anche detto a Maria De Filippi che preferisce pensare che il pugliese le si sia avvicinato per scherzo e non per un nuovo tentativo d'approccio, anche perché in caso contrario l'avrebbe mandato a quel paese.

Se Riccardo continua a collezionare "due di picche", Ida si mostra felice della conoscenza che ha iniziato con Claudio.

I due stanno uscendo insieme da un po' e la dama appare serena e contenta.

Stesso discorso vale per Gemma, che dopo mille delusioni ha ritrovato il sorriso grazie al signor Roberto, che le piace molto.

I percorsi dei giovani di U&D

Le puntate di U&D che sono state registrate questo weekend, hanno avuto per protagonisti anche i ragazzi del Trono Classico.

Federica Aversano, dopo aver rifiutato le avances di Riccardo, ha commentato positivamente l'esterna che ha fatto in settimana con un nuovo corteggiatore di nome Federico.

Lavinia Mauro, invece, sta continuano a uscire con Francesco, e c'è stato un quasi bacio tra loro.

Chi non si è fermato davanti all'attrazione, è Federico Nicotera: il tronista è il primo ad aver baciato una sua spasimante da quando è cominciata l'edizione 2022/2023.

In questi giorni di riprese si è parlato anche del rapporto che sta nascendo tra Alessandro e Roberta. I due hanno scelto di riprovarci dopo uno stop iniziale, anche se non mancano le discussioni per banali motivi come dei messaggi di troppo che arrivano all'uno o all'altra.

Nessuna novità, invece, è trapelata su Pinuccia e Alessandro: la signora di Vigevano continua a sperare in un innamoramento del pugliese Rausa nei suoi confronti, anche se in tanti non fanno altro che dirle che più di un'amicizia non potrà mai esserci.

Niente ospiti in studio, infine, in questa doppia registrazione settimanale dello storico programma condotto da Maria De Filippi.