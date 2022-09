A poche ore da una nuova puntata in diretta, nella casa del Grande Fratello Vip alcune donne del cast si sono rese protagoniste di un'accesa lite: a un certo punto, infatti, Ginevra ha minacciato di tirare un bicchiere in faccia a Giaele. Tra le due sono volate parole grosse e l'oggetto del contendere è stato ancora una volta il rapporto naufragato tra Lamborghini e sua sorella Elettra.

Aggiornamenti dalle mura del Grande Fratello Vip

A dieci giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la tensione è già alle stelle. Alcune cose che Giaele ha raccontato sul perché Ginevra non parla più con la sorella Elettra, hanno contribuito ad alimentare un astio che nelle scorse ore è sfociato in una furiosa discussione.

Con la scusa di difendere Carolina nel diverbio che stava avendo con De Donà a tavola, la giovane cantante ha detto quello che pensa della compagna d'avventura, soprattutto in negativo.

Quando Giaele ha detto che secondo lei Ginevra farebbe di tutto pur di acquisire consensi e applausi dal pubblico, quest'ultima ha perso le staffe a ha minacciato di tirarle addosso la prima cosa che aveva per le mani.

"Ma cosa stai dicendo? Io voglio gli applausi facili? Guarda che ti tiro questo in faccia", ha tuonato la ragazza afferrando un bicchiere bianco che aveva davanti in quel momento.

Scontri e tensioni al Grande Fratello Vip

Per fortuna Ginevra non ha portato a termine la sua "minaccia" e ha posato subito il bicchiere che voleva lanciare alla compagna d'avventura, ma la lite è andata avanti ancora per un po'.

"Tu dici che io sono velenosa", ha ribattuto Giaele che per tutto il tempo è rimasta seduta al suo posto e non ha lasciato trasparire nessun nervosismo, a differenza della coinquilina.

"Sì, tu sei un aspide", ha confermato Lamborghini con un tono di voce decisamente alterato.

La discussione tra le due, però, non si basava soltanto sulla nomination che si sono scambiata durante la terza puntata: quello che alla cantante non va giù, è che De Donà è stata la prima a rendere pubblici i presunti motivi per i quali non ha più rapporti con Elettra.

Sofia ha detto che alcune amiche comuni le hanno raccontato dell'esistenza di un video che la neo concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe fatto di nascosto alla sorella: esso conterrebbe delle immagini che avrebbe voluto vendere alla stampa per rovinare l'immagine della sua consanguinea.

Lamborghini non smentisce i gossip al Grande Fratello Vip

Se in un primo momento ha preso le distanze da questa teoria, nelle ultime ore Ginevra ha confermato ai compagni che un video "compromettente" esisterebbe ma lei non ha mai avuto intenzione di usarlo come si vocifera.

Anche Elettra pare aver supportato questo Gossip con dei "mi piace" che ha messo su Twitter ai commenti di quei fan che hanno sostenuto l'ipotesi che non rivolgerebbe più la parola alla sorella per motivi seri legati a minacce ricevute in passato.

Ginevra ha anche ammesso di aver lanciato degli escrementi sulla macchina della sorella minore in un momento di rabbia, ma ha precisato che oggi non lo rifarebbe e di essere pentita.

Insomma, questa vicenda è tutt'altro che chiara e ogni giorno trapelano nuove indiscrezioni a favore di una Lamborghini o dell'altra. Secondo alcuni spettatori del reality-show Ginevra mentirebbe quando in tv sostiene di non conoscere le ragioni per le quali Elettra l'ha cancellata dalla sua vita, arrivando al punto da non invitarla al suo matrimonio.