Il gossip non aveva tutti i torti: tra Davide Donadei e Roberta Di Padua c'è stato qualcosa al termine dell'incontro che hanno avuto ad agosto a Napoli. L'ex tronista di Uomini & Donne ha raccontato tutto nel corso della puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 28 settembre, all'inizio della quale c'è stato un confronto a tre anche con l'ex fidanzata Chiara Rabbi. Tensione in studio e accuse da parte della romana per dei messaggi che la dama del Trono Over ha mandato all'ex compagno durante la loro relazione.

Aggiornamenti sul gossip tra i due volti di U&D

I fan di U&D erano molto curiosi di scoprire cosa è successo in studio tra Davide, Chiara e Roberta, ospiti della puntata che è andata in onda mercoledì 28 settembre.

Maria De Filippi ha fatto un riassunto di quello che è accaduto quest'estate tra i tre protagonisti del gossip di agosto, mostrando anche le foto rubate che i curiosi hanno scattato a Donadei e Di Padua a Napoli quando si sono accordati per incontrarsi in pizzeria a un paio di mesi di distanza dalla rottura con Rabbi.

Nel corso del lungo confronto che i tre hanno avuto, sono emerse dei fatti inediti: l'ex tronista, ad esempio, ha precisato che è stata sua la decisione di interrompere la storia d'amore con la corteggiatrice che ha scelto un paio d'anni fa e il motivo è da ricercare nell'eccessiva gelosia di lei nei riguardi di qualsiasi donna gli scrivesse o gli parlasse.

I retroscena sulla cena prima di tornare a U&D

Tra le tante scenate di gelosia che Chiara ha fatto a Davide prima della rottura, c'è anche quella per alcuni messaggi che Roberta gli ha mandato in occasioni speciali.

I due, protagonisti della paparazzata in una pizzeria di Napoli, hanno detto che lo scambio di sms che hanno avuto si è sempre limitato ad auguri reciproci e a richieste di chiarimento per situazioni particolari che hanno vissuto, ma Rabbi non ci crede e accusa entrambi di averla presa in giro.

Tina Cipollari ha preso le parti dell'ex corteggiatrice di U&D: secondo l'opinionista, infatti, Donadei e Di Padua sarebbero in contatto da tempo e l'incontro in Campania di fine agosto sarebbe tutt'altro che casuale.

"Voi vi piacevate anche quando tu eri tronista e lei dama" ha ricordato la bionda vamp tra gli applausi del pubblico presente.

I due non hanno negato questa cosa, tant'è che quando si sono ritrovati faccia a faccia a Napoli l'attrazione fisica ha preso il sopravvento sulla ragione.

La confessione del bacio

"La mia storia con Chiara era finita da due mesi, Roberta l'ho incontrata per caso a Napoli. Lei mi è sempre piaciuta fisicamente ed ero libero di fare quello che volevo", ha raccontato Davide durante la puntata di U&D di mercoledì 28 settembre.

Maria De Filippi, poi, ha aggiunto che Di Padua ha detto no a un invito in camera (che risale a fine agosto circa), e anche a rivederlo il giorno in cui era fissata la registrazione alla quale hanno partecipato in qualità di ospiti per parlare del gossip che li ha travolti poche settimane fa.

Roberta, durante il confronto, ha sottolineato che tra loro "c'è stato un bacio".

Gianni Sperti ha indagato sui motivi per i quali la dama del Trono Over ha respinto il tronista per ben due volte nonostante sia attratta da lui da un paio di anni, portando il diretto interessato ad accusarla di averlo usato per visibilità.

Le anticipazioni sulle registrazioni di U&D fanno sapere che Roberta rientrerà nel parterre del dating show per un appuntamento con Alessandro Vicinanza che, colpito dalla sua bellezza, le chiederà di rimanere per una cena lontano dai riflettori.