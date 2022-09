Interessanti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse dal 12 al 16 settembre negli Usa. Le trame dello sceneggiato rivelano che Liam Spencer non si fiderà delle buone intenzioni di Thomas mentre Ridge Forrester sorprenderà Bill Spencer e Brooke Logan insieme.

Beautiful: Liam crede che Thomas stia usando Douglas per arrivare ad Hope

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse dal 12 al 16 settembre rivelano che Liam affronterà Thomas per via di Hope. Il ragazzo accuserà il suo ex rivale di aver manipolato la sua consorte, tanto da rammentargli di non aver dimenticato tutte le sue malefatte.

Tuttavia, il fratello di Steffy affermerà a Spencer di voler solo vivere con suo figlio e non avere mire nei confronti dell'ex moglie. Dall'altra parte, quest'ultima cercherà di comprendere Liam (Scott Clifton), il quale apparirà preoccupato per il ritorno di Thomas nella loro vita. Spencer, infatti, temerà che il suo ex rivale stia usando Douglas per arrivare ad Hope (Annika Noelle).

Il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, chiederà a Carter un consiglio mentre entrambi si stanno allenando nella stessa palestra dell'azienda. Il giovane chiederà un consulto legale circa l'affidamento di Douglas.

Nuova lite tra Steffy e Hope

Nelle puntate Usa di Beautiful, Steffy e Hope avranno una nuova lite su Douglas, Brooke e Taylor.

Logan chiederà alla sorellastra che tipo di intenzioni abbia sua madre nei riguardi dello stilista dopo averla notata estremamente vicina a lui ad un ricevimento alla Villa di Eric. La ragazza, infatti, ricorderà alla giovane Forrester che suo padre è ancora sposato con Brooke. Parole, che non toccheranno la sorella di Thomas, la quale ribadirà che Ridge è destinato a Taylor.

Inoltre, la moglie di Finn informerà Hope che Douglas è dove dovrebbe essere ovvero con la famiglia Forrester.

Ridge s'infuria dopo aver sorpreso Brooke abbracciata a Bill

Nel frattempo, Bill si recherà a trovare Brooke (Katherine Kelly Lang). Qui, l'ex coppia ricorderà i bei momenti passati insieme. In questo frangente, il magnate commenterà il suo matrimonio fallito con Katie (Heather Tom) ed il rimpianto per averla tradita.

Ed ecco, che Ridge (Thorsten Kaye) perderà il lume della ragione quando troverà sua moglie abbracciata al suo eterno rivale al rientro a casa. Un colpo di scena, che potrebbe essere usato come scusa dallo stilista per lasciare la signora Logan e tornare con Taylor. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line, ambientata a Los Angeles.