Sulle vicissitudini riguardanti la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti interviene anche Rocco Siffredi. In un'intervista rilasciata per Mow Magazine, l'attore mette in chiaro il suo punto di vista, schierandosi dalla parte di Francesco.

Secondo Siffredi, dopo venti anni di matrimonio, se c'è ancora l'amore, eventuali scappatelle, tradimenti e messaggi piccanti dovrebbero passare in secondo piano. Inoltre, il suo consiglio è quello di mettere da parte l'orgoglio e di perdonarsi reciprocamente.

Rocco Siffredi definisce Ilary Blasi fredda e calcolatrice

Siffredi dichiara di conoscere Francesco Totti da tantissimo tempo e ha, inoltre, precisato che molto spesso hanno trascorso le vacanze insieme, poiché si trovavano nello stesso posto. L'attore ha molta stima del calciatore. Infatti, lo descrive come una persona estremamente sensibile. Al contrario, per Ilary Blasi non ha parole altrettanto piene di ammirazione.

Rocco, infatti, nei riguardi della Blasi dichiara: 'Lei invece è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice'. Ma nonostante questa loro diversità caratteriale, Siffredi ritiene che Francesco e Ilary possano ancora riuscire a trovare un punto di incontro e a ricucire il loro rapporto.

Inoltre, Rocco ha aggiunto di aver scritto in privato a Francesco, invitandolo a pensare al bene della sua famiglia, poiché ritiene che, in futuro, i due potrebbero pentirsi di questa loro separazione e che a pagarne le conseguenze saranno i loro figli.

Secondo Siffredi Totti è ancora innamorato di Ilary

Secondo l'ultima versione fornita da Francesco Totti, sarebbe stato proprio lui a scoprire i messaggi scambiati tra sua moglie e l'amante.

Di conseguenza, il calciatore avrebbe deciso di prendere le distanze da Ilary Blasi e di iniziare la frequentazione con Noemi, che ha conosciuto a un torneo di padel in Sardegna.

Secondo quanto dichiarato da Rocco Siffredi, il calciatore in questi ultimi mesi ha sofferto moltissimo e, secondo l'attore, sarebbe ancora molto innamorato.

Il suo consiglio è quello di perdonarsi a vicenda e di mettersi tutto alle spalle, dato che anche lo stesso Francesco ha commesso degli errori. Infatti, nei confronti di Totti, Siffredi ammette: 'È anche vero che nemmeno lui è un santo'. Inoltre, ritiene che, dopo venti anni di matrimonio, se i due si amano ancora, si può riuscire a perdonare una scappatella. Infatti, Rocco ritiene che non riuscire a perdonare una scappatella, dopo un matrimonio così duraturo, sia intollerabile e sinonimo di ignoranza e che, in questa situazione, dovrebbe prevalere l'amore e non l'orgoglio.