Entrano nel vivo le trame della nuova stagione de Il Paradiso delle signore, che è tornata su Rai 1 registrando già dall'inizio ottimi ascolti. Oltre alle new entry, ci sarà ampio spazio per riprendere storie rimaste in sospeso prima dell'estate.

Inaspettatamente, si tornerà a parlare di Tina che, dopo aver avuto una breve ma intensa storia con Vittorio, ha capito di essere ancora innamorata di Sandro ed è volata con lui a Londra. Ma il destino è pronto a mettere il suo zampino, proprio quando tutto sembra andare a gonfie vele.

Tina aspetta un bambino: Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni

Come narrano le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Tina scopre di essere incinta. Una notizia bellissima, se non fosse che il medico l'ha messa al corrente del fatto che la sua gravidanza è a rischio.

Il sogno di Sandro di formare una famiglia con la donna che ha rischiato di perdere si sta per avverare, ma andrà tutto liscio come spera? Come sappiamo, nella soap i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.

La giovane Amato non perde tempo e telefona ad Agnese, che non sta più nella pelle per la felicità. Il suo umore, tuttavia, cambia quando apprende che la figlia ha una gravidanza a rischio.

Agnese lascia Milano e va a Londra

E così, come rivelano le nuove trame de Il Paradiso delle Signore, Agnese parte per raggiungere Tina e starle accanto in un momento così difficile.

La signora Amato fa le valigie e vola a Londra, dove la aspettano Tina e Sandro, felicissimi di accoglierla. Anche se contenta, nel suo cuore aleggia un timore martellante.

Tina è incinta di Vittorio?

Sorge un grande dubbio in merito alla gravidanza di Tina. Nella scorsa stagione, la giovane Amato aveva avuto una breve storia con Vittorio, dopo essersi sfogata con lui raccontandogli della crisi che stava attraversando con Sandro.

I due hanno ceduto alla passione e, per poco, non sono stati scoperti da Sandro.

Nonostante ciò, è stato proprio Vittorio a parlare con il marito di Tina, e non solo: ha fatto in modo che i due tornassero insieme, capendo quanto si amassero ancora.

Tina è dunque tornata con Sandro ed è partita per Londra, con il desiderio di formare una famiglia. Ora ha scoperto di essere incinta ma, calcoli alla mano, non si esclude che il bambino che aspetta potrebbe essere di Vittorio.

A complicare le cose, anche il fatto che la gravidanza di Tina è a rischio. Nei prossimi episodi, ci penserà Agnese a starle vicino, ma non possiamo mettere da parte l'ipotesi che Sandro non sia il padre della creatura che la moglie porti in grembo. Non resta che aspettare l'evolversi delle trame per scoprire la verità, augurandoci che la gravidanza della giovane vada a buon fine.